Prévisions météo en Algérie : quel temps prévoir ce dimanche 29 octobre ?

Alors que l’été cède la place à l’automne, les changements dans le paysage météorologique de l’Algérie sont déjà perceptibles. Les premières gouttes de pluie ont fait leur apparition et le ciel commence à se couvrir dans diverses régions du pays. Pour ce début de semaine, le soleil reprendra-t-il le dessus ou les nuages ​​persisteront-ils encore ? Dans cet article, nous vous invitons à explorer les prévisions météorologiques, en vous offrant une vue d’ensemble sur les conditions prévues pour ce dimanche 29 octobre.

Le dimanche 29 octobre 2023 se dessine comme une journée où le ciel algérien dévoilera sa diversité, reflétant la transition vers la saison automnale. Les dernières prévisions météorologiques nous dévoilent un tableau changeant selon les régions du pays, allant des cieux voilés aux éclaircies en passant par des nuages insistants.

Dans les régions de l’Ouest et du Centre, le ciel adoptera un voile nuageux, offrant une atmosphère légèrement tamisée. Les habitants de ces régions devront s’attendre à une luminosité atténuée, bien que les précipitations ne soient pas au programme. Le doux contraste entre la clarté et le voile nuageux promet une journée qui conserve tout de même une touche de clémence.

Les régions côtières du Centre se différencient avec un ciel plus obstinément couvert. Les nuages se regroupent pour créer une toile nuageuse épaisse, enveloppant ces zones côtières. Les parapluies et les gilets pourraient vous être utiles.

À LIRE AUSSI : Tremblement de terre en Algérie : une wilaya secouée ce 28 octobre

La météo à l’Est et au Sud du pays : soleil ou nuages ?

À l’Est du pays, la météo offre un contraste saisissant. L’extrême Est se montre résolument voilé, offrant un ciel moins clément. Cependant, dans les autres régions de l’Est, des éclaircies se frayent un chemin à travers les nuages, créant une mosaïque céleste entre ciel dégagé et ciel partiellement voilé. Là où les nuages persistent, une ambiance plus feutrée règne, tandis que les autres régions baignent dans une luminosité plus ouverte.

Les vastes étendues du Sahara ne sont pas épargnées par cette danse atmosphérique. Au Nord Sahara et dans le Sahara oriental, un ciel couvert prédomine, offrant une toile nuageuse à ces régions. Cependant, les autres parties du grand Sud algérien bénéficieront d’un ciel dégagé à légèrement voilé, offrant un contraste avec le voile plus dense observé ailleurs.

En somme, ce dimanche 29 octobre 2023 promet une variété de conditions météorologiques à travers l’Algérie, invitant les résidents et les visiteurs à s’adapter aux subtilités du ciel, que ce soit sous un voile nuageux apaisant ou un soleil radieux. Restez à l’écoute pour des mises à jour météorologiques et des conseils pour profiter de votre journée en toute sérénité.

La météo en Algérie : tour d’horizon des températures du jour !

Du côté des températures, le mercure connaît une légère baisse, conformément aux moyennes saisonnières. Khenchela affiche une température de 17 °C, tandis qu’Oum El Bouaghi et Blida connaissent des conditions presque identiques à 19 °C. Sidi Bel Abbes, Tlemcen et Tebessa se partagent un 20 °C, alors que Mostaganem et Djelfa profitent d’une température de 21 °C.

À Alger, Bordj Bou Arreridj et El Bayadh, le mercure frôlera les 23 °C. Médea et Touggourt connaissent une augmentation supplémentaire à 25 °C, tandis que Naama, Biskra et Relizane partagent une température confortable de 26 °C.

Le thermomètre grimpera à 28 °C à Béchar, tandis que Ghardaia voit les températures se hisser à 31 °C. Plus au Sud, l’intensité thermique augmente rapidement : Timimoun atteint 35 °C, suivie de près par Illizi et Adrar à 36 °C. In Salah connaît un pic de chaleur à 38 °C, tandis que Bordj Badji Mokhtar atteint des sommets à 39 °C.