Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce mercredi 5 novembre ?

La journée de ce mercredi 5 novembre s’annonce radieuse sur l’ensemble du territoire national. D’après les prévisions des services de l’Office National de la Météorologie (ONM), le soleil dominera le ciel dans la majorité des wilayas, offrant un temps idéal pour les activités en plein air, mais avec des températures parfois élevées, notamment dans le centre et l’ouest du pays.

Sur la bande nord, le beau temps restera au rendez-vous du matin jusqu’au soir. Les prévisionnistes annoncent un ciel dégagé, sans risque notable de pluie, accompagné d’un air légèrement chaud qui gagnera en intensité dans les wilayas intérieures et les Hauts-Plateaux. Dans les régions côtières, le mercure oscillera entre 25 et 30 °C, offrant une chaleur douce tempérée par la brise marine. À l’intérieur du pays, les températures seront un peu plus contrastées, variant entre 20 et 30 °C selon les régions.

Dans les wilayas du centre et de l’ouest, les habitants ressentiront davantage la chaleur. Le vent, d’une vitesse moyenne de 30 km/h, apportera une légère sensation de fraîcheur, mais il ne suffira pas à dissiper l’impression estivale qui s’installe depuis plusieurs jours. Ces conditions rappellent que l’automne peine encore à s’imposer, laissant place à des journées quasi estivales.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il au sud du pays ?

Plus au sud, le soleil régnera sans partage. Les régions sahariennes profiteront d’un ciel parfaitement dégagé et d’une luminosité éclatante du lever au coucher du soleil. Les températures y grimperont davantage, atteignant entre 25 et 37 °C selon les zones. Par endroits, le vent se fera plus soutenu, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h, notamment sur les vastes étendues désertiques.

Ces conditions météorologiques confirment la tendance observée depuis plusieurs jours, à savoir un mois de novembre marqué par une stabilité atmosphérique et un ensoleillement exceptionnel sur la quasi-totalité du pays. Un phénomène que les spécialistes expliquent par la persistance d’un anticyclone sur la Méditerranée, qui bloque l’arrivée des perturbations atlantiques et maintient un temps sec et chaud.

La SNTF ajoute un train matinal sur la ligne Zéralda–Agha dès jeudi

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) enrichit son programme de circulation avec une nouvelle liaison matinale sur la ligne Zéralda–Agha (Alger). Dès le jeudi 6 novembre 2025, un train supplémentaire partira chaque matin à 7h30, afin de répondre à la forte demande des voyageurs sur ce trajet très fréquenté aux heures de pointe.

Dans son communiqué publié ce lundi, la SNTF explique que cette mesure s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue du service public ferroviaire. L’entreprise veut faciliter les déplacements quotidiens des usagers entre la banlieue ouest d’Alger et le centre-ville, particulièrement pour les travailleurs et les étudiants qui empruntent cette ligne tôt le matin.

En introduisant ce train supplémentaire, la compagnie cherche à désengorger les rames existantes souvent bondées à cette heure et à offrir plus de flexibilité dans les horaires. Cette décision vient après plusieurs semaines d’écoute et de concertation autour des doléances formulées par les voyageurs réguliers.

La SNTF affirme suivre de près les attentes de ses clients et étudie avec attention chaque remarque transmise par les usagers. L’entreprise se dit consciente des difficultés rencontrées sur certaines lignes urbaines et suburbaines, où la fréquentation ne cesse d’augmenter. Elle entend donc adapter progressivement son offre aux besoins du public, tout en tenant compte des capacités techniques et des moyens disponibles.