Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce mercredi 23 août ?

En cette journée du mercredi 23 août, un soleil éclatant dominera dans la majorité des régions, bien que quelques orages sont à prévoir dans certaines localisations du Sud-Est et l’ouest du pays.

D’après le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM), un ciel dégagé sera observable dans la majorité des régions du Nord du pays. Il est a noter que les wilayas suivantes : SOUK-AHRAS, IN-GUEZZAM, BORDJ-BADJI-MOKHTAR, TAMANRASSET, OUM-EL-BOUAGHI, TÉBESSA, IN-SALAH, BATNA, KHENCHELA, BISKRA, ADRAR, sont placées sous vigilance par l’ONM.

Bulletin Météo Algérie : les températures prévues pour aujourd’hui

Durant l’après midi, des nuages viendront s’installer au niveau de plusieurs wilayas des hauts-plateaux comme Tiaret, Laghouat, Naama, El Bayadh, Sétif et M’sila. Les températures maximales attendues oscilleront entre 32 et 42°C sur les régions côtières, entre 30 et 38°C sur les régions intérieures et entre 37et 46 °C sur les régions sahariennes.

Les prévisions de Météo Algérie indiquent des températures maximales allant jusqu’à 42 °C à Chlef et Ain-Defla, suivies de 40 °C à Timimoun, Relizane et Biskra, puis de 39 °C à El Oued et Bouira. En outre, Bordj-Badji-Mokhtar enregistrera également une température élevée de 46°C. Il fera 35°C à Alger, 37°C à Tizi Ouzou et 31°C à Oran.