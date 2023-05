Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce dimanche 7 mai ?

La météo est l’étude des phénomènes atmosphériques qui déterminent les conditions climatiques dans une région donnée. Ces phénomènes peuvent inclure la température, la pression atmosphérique, la pluie, la neige, le vent, l’humidité et bien d’autres. Ainsi, la météo peut donc avoir un impact important sur notre vie quotidienne, en particulier sur nos déplacements, nos activités de loisirs, ainsi que notre sécurité. D’où l’importance des prévisions météorologiques qui nous aident à mieux planifier nos activités en conséquence.

Le bulletin météo de ce dimanche 7 mai 2023 prévoit quelques nuages sur l’ensemble des régions Nord du pays, à l’exception de l’extrême Ouest. En effet, un temps couvert marquera le Centre et l’Est du pays, avec quelques averses sur les régions côtières du Centre. D’ailleurs, il convient de noter que les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Souk Ahras, Oum El Bouaghi et Tebessa.

Alors que la pluie pourrait faire son retour au niveau des wilayas du Centre et de l’Est du pays, un ciel dégagé et ensoleillé continuera de caractériser les régions de l’extrême Ouest. Pour ce qui est des régions Sud du pays, un ciel couvert marquera le Nord Sahara, tandis qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions sahariennes.

Concernant les températures prévues aujourd’hui, le mercure affichera 18 °C à Tipaza, 19 °C à Jijel, 20 °C à Alger, à Tiaret et à Béjaia, 22 °C à Tissemsilt et à Tizi Ouzou, 24 °C à El Bayadh et 28 °C à Relizane et à Khenchela. Pour ce début de semaine, la température atteindra 29 °C à Tebessa, 31 °C à Laghouat, 37 °C à Ghardaia et à El Oued, 40 °C à El Meniaa et à Illizi et 44 °C à Bordj Badji Mokhtar.

La météo et la sécurité routière : quel impact ?

La météo peut avoir un impact significatif sur la sécurité routière. Des conditions météorologiques telles que la pluie, la neige, le brouillard ou le verglas peuvent rendre les routes glissantes et augmenter les risques d’accidents de la route. En effet, les routes mouillées ou enneigées peuvent affecter la visibilité des conducteurs et rendre les freinages plus difficiles et plus longs, ce qui augmente le risque de collision. En outre, les vents violents peuvent également présenter un danger pour les conducteurs, en particulier pour les véhicules légers ou les camions à vide.

Ainsi, il est important de prendre en compte les conditions météorologiques avant de prendre la route, particulièrement lorsqu’il y a des prévisions de mauvais temps. Les conducteurs devraient réduire leur vitesse et augmenter leur distance de freinage pour éviter les collisions. Les feux de route doivent être utilisés pour améliorer la visibilité et les essuie-glaces doivent être en bon état de fonctionnement pour éliminer l’eau ou la neige sur le pare-brise. Les pneus doivent aussi être vérifiés régulièrement pour s’assurer qu’ils ont une bonne adhérence sur les routes mouillées ou enneigées.