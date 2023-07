Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce dimanche 23 juillet ?

Le mois de juillet touche à sa fin ! Cette année, il aura été particulièrement chaud, marqué par des épisodes de chaleur intense et de canicule. Pour ce début de semaine, un temps chaud persistera sur différentes régions du pays. En effet, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS) pour mettre en garde quant à la canicule !

Dans son premier BMS, Météo Algérie a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Sidi Bel Abbés, Saïda, le Nord de Tiaret, Tissemsilt, Mascara, Relizane et Chlef. Notant qu’au niveau de ces régions, les températures maximales oscilleront entre 43 °C et 45 °C, pouvant atteindre localement 46/47 °C, et les températures minimales entre 28 °C et 34 °C.

La seconde alerte de niveau de l’ONM concerne les wilayas de Tipaza, Blida, Alger et Boumerdes, où les températures maximales avoisineront entre 40 °C et 44 °C, pouvant atteindre localement 45/46 °C, et les températures minimales entre 28 °C et 34 °C. De plus, les mêmes services ont indiqué que ces deux BMS resteraient valables ce dimanche 23 juillet 2023.

En outre, une troisième alerte de niveau 2 est en cours aujourd’hui et restera valable jusqu’à demain. Elle place en vigilance orange « canicule » les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Ain Defla et Médéa. Ainsi que Bouira, le Nord de Djelfa, M’Sila, l’Ouest de Batna, Mila, Constantine et Guelma. Avec des températures maximales comprises entre 40 °C et 44 °C, pouvant atteindre ou dépasser localement 47/48 °C sur les wilayas côtières le dimanche et le lundi, et des températures minimales entre 30 et 36 °C.

À LIRE AUSSI : Alerte canicule : plusieurs wilayas placées en vigilance orange !

La météo en Algérie : les prévisions pour ce 23 juillet !

Par ailleurs, les prévisions météo de ce dimanche indiquent qu’un ciel généralement dégagé à partiellement voilé couvrira l’ensemble des régions Nord du pays, avec une tendance orageuse sur les régions de l’Ouest et du Centre-Ouest. Tandis qu’au Sud, un ciel dégagé marquera l’ensemble des régions, avec quelques nuages sur les régions de Timimoun et de Djanet.

Dans ce même sillage, il convient de noter que les services de l’ONM ont placé en vigilance « pluie » et « orage » les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Adrar. Ainsi que les wilayas de Naama, Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Tiaret, Djelfa, Tissemsilt, Ain Defla, Medea et Blida.

À LIRE AUSSI : Canicule en Algérie : nouveau record de consommation d’électricité !