Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce dimanche 13 août ?

Avec les changements climatiques, anticiper les caprices du temps n’a jamais été aussi crucial pour planifier au mieux nos journées. Que ce soit pour organiser une sortie en plein air, prévoir un voyage, ou simplement décider de la tenue à porter, avoir accès aux prévisions météo est devenu essentiel. Dans cet article, découvrez le bulletin météo de la journée !

Pour ce début de semaine, un ciel dégagé marquera les régions Nord du pays, avec quelques nuages sur les régions intérieures du Centre et de rares averses sur les régions de l’Est. Au Sud du pays, un ciel dégagé couvrira l’ensemble des régions sahariennes, avec quelques nuages sur l’extrême Sud. D’ailleurs, il convient de noter que les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam.

S’agissant du mercure, la température atteindra 29 °C à Mostaganem, 30 °C à Souk Ahras et à Blida, 31 °C à Alger et à Tlemcen, 36 °C à Bordj Bou Arreridj, 37 °C à Saida et 38 °C à Laghouat. Ce dimanche 13 août 2023, le mercure affichera 39 °C à El Oued, 40 °C à El Meniaa et à Illizi, 43 °C à Béchar, 45 °C à Adrar et à Bordj Badji Mokhtar et 46 °C à Tindouf.

Point Météo : juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre !

D’après le service européen Copernicus, le mois de juillet 2023 a battu des records « aux conséquences désastreuses » pour le monde pour ce qui est des températures enregistrées. Il s’agirait du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, a précisé la même source.

En effet, durant le mois écoulé, un temps caniculaire et des incendies ravageurs ont marqué différentes régions à travers le monde. Ce mois de juillet a été 0,33 °C plus chaud que le mois qui détenait jusqu’à présent le record (juillet 2019, qui avait atteint 16,63 °C en moyenne). La température de l’air a aussi été 0,72 °C plus chaud que la moyenne (1991-2020) pour juillet, a indiqué Copernicus dans son bulletin.

« Nous venons, en juillet, d’assister à de nouveaux records, à la fois pour les températures mondiales de l’air et à la surface des océans. Ces records ont des conséquences désastreuses pour les personnes et pour la planète, exposées à des événements extrêmes plus fréquents et plus intenses », a souligné Samantha Burgess, directrice adjointe du service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S).

