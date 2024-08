Prévisions météo en Algérie : que nous réserve le temps pour ce jeudi 8 août ?

Avec la fin de semaine qui approche, il est temps de planifier vos activités pour le week-end, que ce soit une sortie à la plage, une virée shopping, ou une journée de détente à la maison. Quelle que soit votre décision, il est essentiel de consulter les prévisions météo pour mieux organiser vos journées.

Le bulletin météo de ce jeudi 8 août prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Durant l’après-midi, Météo Algérie anticipe le développement de nuages sur les régions intérieures, les hauts plateaux, et la région des Aurès. Ces nuages pourraient être accompagnés de cellules orageuses isolées, entraînant des pluies locales sur les hauts plateaux et la région des Aurès.

Pour les régions sahariennes, le ciel restera généralement dégagé. Cependant, un voile nuageux couvrira le Sud-Ouest et le Nord Sahara. Au cours de l’après-midi, des formations nuageuses seront observées sur l’Extrême Sud, notamment vers la bande frontalière algéro-malienne et le Hoggar/Tassili. Ces zones pourraient également connaître quelques cellules orageuses isolées, pouvant occasionner des pluies par endroits.

Alerte canicule en Algérie : temps chaud attendu dans ces régions !

En cette fin de semaine, un temps chaud continue de marquer différentes régions du pays. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoient la persistance de cette chaleur intense sur l’Extrême Sud vers le Sahara central et la région de Tindouf, ainsi que sur les régions proches côtières de l’Est.

Du côté du mercure, les températures maximales attendues ce jeudi oscilleront entre 29 et 40 °C sur les régions côtières, entre 33 et 43 °C sur les régions intérieures et entre 39 et 48 °C sur les régions sahariennes.

BMS canicule : quelles sont les wilayas placées en vigilance ?

L’ONM a émis un bulletin météo spécial (BMS) plaçant certaines wilayas en vigilance orange pour des risques de canicule. Cette alerte de niveau 2 concerne les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Dans ces régions, les températures maximales oscilleront entre 40 °C et 43 °C, surtout au Sud de ces wilayas. Les températures minimales, quant à elles, varieront entre 24 °C et 30 °C. Ce BMS, en vigueur depuis hier, restera valide jusqu’au vendredi 9 août 2024.