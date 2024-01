Prévisions météo en Algérie : que nous réserve le temps ce lundi 15 janvier ?

Quel temps fera-t-il en Algérie ce lundi 15 janvier 2024 ? Quelles que soient les conditions atmosphériques prévues, il est primordial de se préparer en conséquence. Dans cet article, explorons de manière approfondie le bulletin météo de la journée, vous permettant ainsi de planifier vos activités en toute connaissance de cause.

Dans le panorama météorologique dévoilé par l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce lundi 15 janvier 2024, les prévisions promettent un tableau contrasté sur l’ensemble du territoire algérien. Au Nord du pays, un ciel dégagé à partiellement voilé prédominera, laissant entrevoir des conditions météorologiques relativement clémentes. Toutefois, des nuances sont à souligner, avec la formation possible de gelées matinales, particulièrement dans les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès. Ces gelées, bien que locales, pourraient impacter les premières heures de la journée, invitant ainsi les résidents de ces zones à prendre des précautions appropriées.

Du côté du grand Sud, Météo Algérie anticipe un ciel également dégagé à partiellement voilé. Cette stabilité météorologique semble s’étendre de manière générale sur l’ensemble des régions sahariennes. Cette prévision suggère donc des conditions ensoleillées et un ciel plutôt dégagé sur ces vastes territoires, offrant ainsi un contraste marqué avec les prévisions pour les régions Nord du pays.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Par ailleurs, les services de l’ONM nous dévoilent les variations thermiques à travers l’Algérie pour ce lundi. Les températures maximales prévues pour la journée offrent un éventail climatique, soulignant la diversité des conditions météorologiques selon les régions du pays.

Sur les étendues côtières, l’ONM annonce des températures variant entre 19 °C et 27 °C, promettant une journée relativement douce et agréable pour les habitants des régions bordant la mer. À l’intérieur des terres, les températures maximales oscilleront entre 15 °C et 24 °C, offrant une atmosphère plus fraîche. Pour les vastes régions sahariennes, la journée s’annonce chaleureuse avec des températures comprises entre 18 °C et 28 °C.

En détaillant les températures spécifiques dans différentes villes, Météo Algérie prévoit une journée avec 20 °C à Annaba et à Jijel, 21 °C à Alger, 23 °C à Tenes, et un pic de 27 °C à Tlemcen. Dans d’autres régions, le mercure affichera 17 °C à Médea, 18 °C à Mila et à Naama, 20 °C à Guelma et à Chlef. En outre, El Menia et Béchar connaîtront une journée avec des températures de 20 °C, tandis qu’à Ouargla, le thermomètre grimpera jusqu’à 23 °C.

Ces prévisions météorologiques fournissent un aperçu des variations climatiques attendues pour ce lundi 15 janvier 2024 en Algérie. Les habitants sont invités à prendre en compte ces informations dans leurs plans quotidiens et à rester informés des mises à jour météorologiques de l’ONM, car les conditions peuvent évoluer tout au long de la journée.