Prévisions météo en Algérie : que nous réserve le ciel ce jeudi 12 juin ?

Alors que la semaine s’achève, un air quasi estival continue de s’imposer sur plusieurs régions du pays. Ce jeudi 12 juin 2025, les prévisions météo annoncent un temps chaud, marqué par une hausse sensible des températures, notamment à l’ouest et au centre-ouest du pays. Mais si le soleil domine dans certaines régions, l’instabilité orageuse persiste ailleurs, accompagnée de précipitations locales.

Selon le bulletin de Météo Algérie, les conditions atmosphériques varieront fortement d’une région à l’autre. Les régions de l’ouest et du centre-ouest se préparent à vivre trois journées successives de chaleur, prévues dès aujourd’hui pour vendredi, samedi et dimanche. Les températures y atteindront des niveaux élevés, renforçant l’impression de canicule.

La chaleur n’épargnera pas non plus le sud algérien. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent en effet un pic de chaleur ce jeudi et samedi sur les régions longeant la frontière algéro-malienne, jusqu’au centre du Sahara.

Face à ces températures en forte hausse, l’ONM a émis une vigilance jaune « canicule » pour les wilayas de In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar. Les habitants sont invités à prendre les précautions nécessaires pour éviter les coups de chaleur, notamment en s’hydratant régulièrement et en évitant les sorties aux heures les plus chaudes.

En parallèle, plusieurs régions du pays restent sous menace orageuse. Météo Algérie a émis une alerte de niveau jaune pour « pluie » et « orage » dans de nombreuses wilayas, particulièrement Sidi-Bel-Abbès, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, Relizane, Tiaret, Tamanrasset, Djanet, Djelfa, Tlemcen, El-Bayadh, Médéa, Saïda, Naâma et Mascara.

Point météo : près de 2 milliards de personnes menacées par une pénurie d’eau

Le réchauffement climatique pourrait bouleverser l’accès à l’eau pour près de 2 milliards de personnes à travers le monde. Une étude publiée dans la revue Earth’s Future alerte sur les conséquences d’une augmentation de la température globale de 1,5 °C, en particulier sur les régimes de précipitations tropicaux.

Au cœur de cette transformation climatique, les chercheurs pointent un élément-clé : la zone de convergence intertropicale (ZCIT). Située près de l’équateur, cette bande de nuages influence directement la répartition des pluies dans les régions tropicales. Lorsqu’elle se décale, elle modifie profondément la saisonnalité des pluies et des sécheresses.

Dans les scénarios les plus pessimistes, la ZCIT glisse vers le sud. Ce déplacement pourrait entraîner des sécheresses prolongées en Afrique centrale, en Amazonie et en Asie du sud-est, tandis que le nord-est du Brésil pourrait subir des précipitations excessives. En tout, près de 23 % de la population mondiale vivraient dans des zones où les ressources en eau deviendraient instables, menaçant aussi bien l’agriculture que les écosystèmes locaux.

Ce bouleversement serait en grande partie lié à l’affaiblissement de la circulation méridienne de retournement atlantique (AMOC), un courant océanique majeur. En ralentissant, l’AMOC modifie l’équilibre thermique entre les hémisphères, ce qui influe directement sur la position de la ZCIT. Certains modèles laissent penser que ces changements pourraient devenir irréversibles à l’échelle humaine.

Pour Richard Allan, climatologue à l’Université de Reading, ces résultats soulignent l’urgence de l’action climatique. Même si les projections restent incertaines, leurs implications sur la sécurité hydrique mondiale doivent inciter à agir. De son côté, Norman Steinert, auteur principal de l’étude, insiste sur la nécessité de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre pour éviter le pire.