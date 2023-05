Prévisions météo en Algérie : que dit le bulletin de ce jeudi 25 mai ?

Dans cet article, nous allons vous présenter le bulletin météorologique détaillé pour ce jeudi 25 mai 2023. Préparez-vous à planifier vos activités du week-end en tenant compte de ce que la météo vous réserve. Est-ce que le soleil brillera à nouveau ou les averses orageuses persisteront-elles ?

Dans son bulletin météo pour ce jeudi 25 mai, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’ « un ciel dégagé à peu nuageux marquera l’ensemble des régions Ouest du pays ». Mais aussi, qu’ « un ciel souvent voilé avec quelques averses de pluie parfois orageuses pouvant être assez soutenues par endroits, s’améliorant en soirée, marquera les régions de l’Est.

Pour ce qui est des régions du Centre, Météo Algérie a prévu « un ciel souvent nuageux avec quelques pluies notamment vers le Centre-Est s’améliorant en soirée ». De plus, la même source a fait état de « la formation de bancs de brume et/ou de brouillard par endroits le matin, notamment vers le Centre-Ouest ».

Enfin, au niveau des régions sahariennes du pays, l’ONM a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé en général, mais souvent voilé sur le sud-ouest et de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central et le Hoggar/Tassili ».

En outre, les services de Météo Algérie ont indiqué que les températures maximales prévues aujourd’hui varieront entre 19 et 27 °C sur les régions côtières, entre 17 et 28 °C sur les régions intérieures et entre 28 et 43 °C sur les régions sahariennes.

Par ailleurs, il convient également de noter que l’ONM a placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Boumerdes, Djelfa, M’sila, Batna, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Oum El Bouaghi, Mila, Khenchela, Tebessa, Constantine, Souk Ahras, Guelma, Skikda, Annaba et El Tarf.

Point météo : conseils et idées d’activités pour toutes les saisons !

Quelle que soit la météo, il y a toujours des façons de profiter de chaque journée. En fonction des conditions météorologiques, voici quelques conseils et suggestions d’activités pour vous inspirer.

Si le soleil brille et que le ciel est dégagé, c’est le moment idéal pour planifier des activités en plein air telles que la randonnée, le vélo, le pique-nique ou les sports d’équipe. N’oubliez pas de vous protéger du soleil en utilisant une crème solaire, en portant un chapeau et en restant hydraté.

En revanche, si le temps est plus frais, mais sec, envisagez une balade en forêt, une visite dans un musée ou un café confortable où vous pourrez vous détendre avec une boisson chaude. En cas de pluie, transformez cette journée en une opportunité de vous adonner à des activités intérieures, comme la lecture, la cuisine, le bricolage ou le visionnage de films. Profitez de l’atmosphère cosy en préparant des collations réconfortantes ou en passant du temps avec vos proches.

En hiver, lorsque la neige tombe, c’est le moment idéal pour le ski, la luge, la construction de bonhommes de neige ou simplement pour admirer la beauté de la nature enneigée. Quelle que soit la météo, il y a toujours des possibilités d’aventure et de détente, il suffit de s’adapter et de profiter de ce que la journée offre.