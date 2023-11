Prévisions météo en Algérie pour le samedi 18 novembre

L’Algérie, terre de contrastes, offre une diversité météorologique captivante. Aujourd’hui, le nord du pays, tel que Tizi Ouzou, Bouira et Bejaia, bénéficie d’une journée ensoleillée, avec des températures oscillant entre 20°C et 24°C, invitant les habitants à profiter de conditions idéales pour des activités extérieures. Pendant ce temps, Alger, sous un ciel partiellement voilé, affiche une température de 23°C, offrant une atmosphère douce et plaisante.

Cependant, cette diversité climatique s’étend bien au-delà des régions côtières. Dans l’intérieur des terres, des nuances subtiles se dessinent. Tlemcen et Tébessa partagent un ciel partiellement voilé avec des températures respectives de 22°C et 20°C, alliant ensoleillement et nuages épars.

En revanche, les régions méridionales telles que Djanet, Tindouf et Adrar offrent des panoramas météorologiques différents. Djanet, au cœur du Sahara, profite d’un ciel dégagé à 24°C, alors que Tindouf et Adrar connaissent des températures plus élevées, atteignant 28°C, invitant les habitants à chercher refuge contre la chaleur.

Tendances climatiques dans les régions a lgériennes

La météo algérienne offre une diversité de climats en cette journée. Dans le nord, Blida et Djelfa, avec des températures de 20°C et 21°C respectivement, connaissent une journée calme et tempérée, tandis qu’Illizi et In Guezzam dans le sud enregistrent des températures plus élevées, avec 27°C et 30°C, illustrant la persistance de la chaleur dans ces régions.

Ces contrastes météorologiques reflètent la diversité climatique de l’Algérie, offrant aux habitants une variété d’expériences météorologiques selon les régions. La journée se dessine donc sous des cieux différents à travers le pays, chaque région offrant son propre tableau météorologique, enrichissant ainsi la diversité météorologique algérienne.

Cette diversité de climats, caractéristique de l’Algérie, offre une palette de sensations météorologiques uniques, soulignant la richesse des conditions climatiques présentes à travers le pays.