Prévisions météo en Algérie pour cette fin de semaine : quel temps fera-t-il ce jeudi 23 janvier ?

Ce jeudi 23 janvier 2025, les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent un temps globalement stable sur l’ensemble du territoire national. Avec un ciel dégagé dans de nombreuses régions, la météo s’annonce idéale pour planifier vos activités de fin de semaine ainsi que celles du week-end.

Dans le Nord, un ciel partiellement voilé dominera les premières heures de la journée, mais une amélioration progressive est à prévoir dans les régions de l’Ouest, où le soleil pourrait percer davantage dans l’après-midi.

Dans les vastes étendues sahariennes, Météo Algérie prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant des conditions favorables pour profiter des paysages magnifiques de notre grand Sud.

Côté températures, le mercure affiche une agréable douceur sur les régions côtières avec des maximales variant entre 20 et 23 °C. Les régions intérieures, légèrement plus fraîches, enregistreront des valeurs comprises entre 15 et 22 °C. Enfin, les régions sahariennes, fidèles à leur climat agréable, afficheront des températures maximales oscillant entre 17 et 31 °C.

Quelle relation entre les prévisions météo et la qualité de l’air ?

La qualité de l’air ne dépend pas uniquement des émissions polluantes issues des transports, de l’industrie ou des sources domestiques. Les conditions météorologiques influencent également de manière significative la dispersion ou l’accumulation des polluants. Vent, température, humidité, pluie ou pression atmosphérique jouent un rôle clé dans la qualité de l’air, tout comme la pollution peut affecter certains phénomènes météorologiques.

Le vent, par exemple, agit comme un facteur double. Lorsqu’il souffle, il disperse les polluants, améliorant ainsi la qualité de l’air. En revanche, un vent faible ou orienté vers des zones spécifiques peut concentrer les particules polluantes sur une aire réduite. Par ailleurs, le vent transporte parfois des particules sur de longues distances, comme les nuages de sable ou les pollens.

Les variations thermiques influencent la chimie des polluants et leur émission. Par temps froid, les gaz deviennent moins volatils, mais les rejets automobiles augmentent. De plus, le chauffage domestique intensif peut provoquer des pics de particules fines. À l’inverse, les températures élevées et l’ensoleillement favorisent la formation photochimique de l’ozone, un polluant secondaire souvent problématique en été.

Précipitations et humidité : les alliées incontournables pour un air plus sain !

La pluie joue un rôle purificateur en entraînant les polluants vers le sol, notamment les poussières et particules solubles comme le dioxyde d’azote. L’humidité, quant à elle, contribue à la transformation et à l’élimination de certains polluants en favorisant la formation de « brouillards acides ».

Les situations d’inversion thermique, où une couche d’air chaud piège les polluants près du sol, empêchent leur dispersion et aggravent la pollution de l’air.

En résumé, la météo et la qualité de l’air forment un duo indissociable. Des outils comme ceux développés par Meersens permettent aujourd’hui de mieux comprendre et gérer ces interactions pour protéger la santé publique et prévenir les risques liés à la pollution atmosphérique.