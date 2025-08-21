Prévisions météo en Algérie pour ce vendredi 22 août : quel temps prévoir pour le week-end ?

Après une semaine éprouvante dominée par une forte canicule, nous accueillons enfin un peu de répit. Les journées précédentes ont mis à rude épreuve plusieurs wilayas du pays, en particulier celles du nord, où les températures avaient atteint des pics étouffants. Depuis hier, une accalmie souffle et les températures amorcent une légère baisse.

Selon les prévisions de Météo Algérie, ce vendredi 22 août s’annonce globalement plus clémente. Sur les régions nord du pays, le ciel restera majoritairement dégagé, offrant une atmosphère plus clémente après des journées marquées par la chaleur accablante. Quelques passages nuageux viendront toutefois perturber légèrement le ciel dans certaines zones intérieures de l’ouest.

🟢 À LIRE AUSSI : Le mercure explose en Algérie : ces wilayas se hissent au sommet des zones les plus chaudes du globe

Dans le sud, les habitants profiteront d’un ciel ensoleillé et lumineux sur la majorité des wilayas. Cependant, l’extrême sud connaîtra une couverture nuageuse plus marquée, annonçant une atmosphère légèrement plus instable.

Alerte météo : orages prévus dans plusieurs wilayas !

Météo Algérie a néanmoins placé plusieurs wilayas sous vigilance jaune pour risque d’orages. Cette alerte de niveau 1 concerne les régions de Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, In-Guezzam, Tiaret, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Tlemcen, Khenchela, El-Tarf, Saïda et Naâma.

Changement climatique et pollution de l’air : un duo qui menace la planète et la santé humaine

Le consensus scientifique est sans appel, le changement climatique est bien réel et les activités humaines en sont la principale cause. Plus de 99,9 % des études publiées par les chercheurs confirment ce diagnostic. Ses conséquences se traduisent déjà par des inondations plus fréquentes, des vagues de chaleur records, des ouragans plus violents et des saisons d’incendies de forêt de plus en plus longues. Ces dérèglements affectent directement la santé et la sécurité de millions de personnes à travers le monde.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) alerte sur les risques croissants, notamment la disparition d’espèces animales et végétales, la réduction des surfaces enneigées, la baisse des rendements agricoles et les sécheresses prolongées. Des phénomènes extrêmes qui, combinés, menacent la sécurité alimentaire et la stabilité des écosystèmes.

Qu’en est-il de la pollution atmosphérique ?

La pollution atmosphérique joue un rôle central dans cette crise. Les émissions de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane ou oxydes d’azote, dérèglent le climat en piégeant la chaleur du soleil. Elles agissent comme une couverture autour de la Terre, accentuant le réchauffement global. Les particules fines (PM2.5), issues de la combustion des énergies fossiles ou des incendies, aggravent la situation. Invisibles, mais dangereuses, elles s’infiltrent dans les poumons et provoquent chaque année plus de 7 millions de décès liés à des maladies cardiovasculaires et respiratoires.

La pollution atmosphérique influence aussi directement la météo. Les vagues de chaleur intensifient la formation d’ozone troposphérique, principal composant du smog, qui dégrade la qualité de l’air. En parallèle, la sécheresse et les fortes températures facilitent la propagation d’incendies de forêt, dont les fumées chargées de particules se dispersent sur des milliers de kilomètres.

🟢 À LIRE AUSSI : Le CRAAG enregistre deux nouvelles secousses dans l’est algérien ce 21 août

Certaines particules, comme le carbone noir issu de la combustion des carburants fossiles, amplifient encore le problème. En se déposant sur les glaces de l’Arctique, elles accélèrent leur fonte et réduisent la capacité de la planète à réfléchir la lumière solaire, aggravant ainsi le réchauffement climatique.

Face à cette double menace, changement climatique et pollution atmosphérique, les experts appellent à agir rapidement. Réduire l’utilisation des combustibles fossiles, limiter les émissions industrielles et promouvoir les énergies renouvelables ne relèvent plus du choix, mais d’une nécessité pour préserver la santé humaine et l’équilibre climatique mondial.