Prévisions météo en Algérie pour ce mercredi 22 janvier : temps et températures du jour !

Le calme météorologique semble se maintenir cette semaine en Algérie, avec des conditions relativement stables sur l’ensemble du territoire national. Un ciel généralement dégagé et ensoleillé domine les prévisions météo, bien que la vigilance reste de mise face aux possibles caprices du temps.

Selon le bulletin météorologique de l’Office National de la Météorologie (ONM), les régions Nord bénéficieront d’un ciel dégagé à peu nuageux en début de journée. Cependant, une couverture nuageuse couvrira progressivement les régions de l’Ouest durant l’après-midi. Dans les régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé sera au rendez-vous aujourd’hui.

Côté mercure, voici les températures maximales prévues pour ce mercredi 22 janvier :

Régions côtières : de 20 à 24 °C.

: de 20 à 24 °C. Régions intérieures : de 13 à 22 °C.

: de 13 à 22 °C. Régions sahariennes : de 17 à 30 °C.

Ce temps doux et globalement agréable offre une accalmie bienvenue après les épisodes météorologiques plus marqués des semaines précédentes. Néanmoins, il est important de rester informés des dernières mises à jour, car les conditions météo pourraient évoluer rapidement.

Janvier et février 2025 : vers un hiver plus doux que la normale ?

Alors que l’année 2025 débute, les prévisions climatiques dessinent un tableau globalement plus clément que les moyennes saisonnières, malgré un épisode froid en début de mois. Les experts du programme Copernicus anticipent des températures douces pour ce mois de janvier, avec des tendances qui se prolongeraient en février.

En effet, les projections de Copernicus annoncent un mois de janvier globalement plus doux que la normale, avec des températures souvent supérieures aux moyennes saisonnières. Les prévisions de météo confirment une tendance à un excédent thermique, avec une hausse moyenne d’environ +1 °C pour le mois de février.

Quelles sont les méthodes de prévisions à long terme ?

Pour établir ces tendances, les experts météo s’appuient sur plusieurs modèles numériques, comme ceux de CFS et d’ECMWF. En combinant les différents scénarios proposés et en analysant les centres d’action climatiques, ces prévisions offrent une vision globale des conditions à venir.

Dans l’ensemble, cet hiver 2025 s’annonce plus doux que ce que l’on pourrait attendre, offrant des températures clémentes et des conditions souvent agréables, surtout dans le sud du pays. Cependant, la météo demeure imprévisible, et des fluctuations soudaines, comme des épisodes de gel ou des perturbations inattendues, pourraient ponctuer cette saison. Rester attentif aux évolutions climatiques reste essentiel, car même dans un contexte globalement favorable, la nature aime parfois jouer les trouble-fête.