Prévisions météo en Algérie pour ce lundi 6 novembre : faut-il sortir les parapluies ?

Ce lundi 6 novembre, le ciel se teint d’une nuance de gris, préparant le terrain à des journées ponctuées de précipitations, tandis que les vents s’invitent avec une certaine vigueur. Les températures, quant à elles, amorcent une légère baisse. Dans cet article, nous vous tiendrons informés des prévisions météo de la journée, marquant la transition vers un temps plus typique de la saison automnale.

Dans son bulletin météo de ce lundi 6 novembre 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit une configuration atmosphérique contrastée à travers le pays. Les régions de l’Ouest et du Centre devraient s’attendre à un ciel souvent nuageux, avec des épisodes pluvieux sporadiques.

Cependant, du côté de l’Est, Météo Algérie annonce une situation météorologique en constante évolution. Le ciel sera d’abord passagèrement nuageux, mais au fil de l’après-midi, il se couvrira de plus en plus, laissant présager quelques pluies. En soirée, ces pluies pourraient se transformer en averses orageuses, apportant leur lot de spectaculaires éclairs et tonnerres.

En ce qui concerne les régions sahariennes, l’ONM rapporte une diversité de conditions météorologiques. Sur la région de Béchar, dans le Nord Sahara, ainsi que dans les Oasis, le ciel sera partiellement voilé. Cependant, sur le reste des régions de notre grand Sud, un ciel principalement dégagé sera au rendez-vous, promettant une journée ensoleillée.

Bulletin Météo Algérie du 6 novembre : qu’en est-il des températures ?

En ce qui concerne les températures prévues pour la journée de ce lundi, les prévisions météorologiques de Météo Algérie nous dévoilent un panorama diversifié. Sur le littoral, le thermomètre affichera des températures oscillant entre 18 et 24 °C, avec 18 °C à Ténes, 20 °C à Tlemcen, 23 °C à Jijel et à Alger, tandis qu’à Annaba, le mercure grimpera à 24 °C.

Pour l’intérieur des terres, les températures oscilleront autour des 16 et 29 °C, avec 18 °C à Chlef, 19 °C à Médea, 23 °C à Relizane, 24 °C à Mila et un agréable 27 °C à Tébessa. Enfin, les contrées sahariennes connaîtront leur propre climat avec des températures allant de 26 à 38 °C. L’ONM a donc prévu 26 °C à Béchar, 30 °C à Biskra et un resplendissant 31 °C à Djanet, offrant une perspective de chaleur dans le sable et le désert. Cette diversité thermique dessine un paysage météorologique intéressant.

À LIRE AUSSI : Météo Algérie : pluies et chute des températures demain sur plusieurs régions