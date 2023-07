Prévisions météo en Algérie pour ce dimanche 9 juillet : que nous réserve le temps aujourd’hui ?

Découvrez les actualités météo en Algérie pour ce début de semaine. Quel temps nous réserve cette journée ? Les prévisions météo vous fournissent tous les détails dont vous avez besoin pour planifier vos activités, ainsi que des conseils pratiques pour vous préparer au mieux.

Ce dimanche 9 juillet 2023, la canicule persistera encore sur certaines régions du pays. De fortes températures et un temps chaud marqueront différentes wilayas, avec des températures frôlant les 48 °C localement.

En effet, les services de la Protection Civile ont rendu public un communiqué mettant en garde quant à la persistance d’un temps chaud sur les wilayas de Tlemcen, Mostaganem, Saida, Tiaret, Tissemsilt, M’sila, Médea, Djelfa, Bouira, Tizi Ouzou, Batna, Mila, Constantine, Guelma, Khenchela et Tébessa. Où la température atteindra entre 43 et 45 °C.

Selon la même source, cette vague de chaleur affectera également les wilayas de Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef et Ain Defla avec des températures oscillant entre 44 et 46 °C, pouvant atteindre les 48 °C. De plus, cet épisode de fortes chaleurs touchera aussi les wilayas de Tipaza, Oran, Alger, Blida, Boumerdes, Ain Témouchent, Béjaia, Skikda, Annaba et El Tarf, avec des températures allant de 40 à 42 °C.

Enfin, il convient de noter que cette alerte météo est valable à compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’à mardi, 11 juillet 2023, au mois.

نشرة جوية خاصة موجة حر #الحماية_المدنية_الجزائرية pic.twitter.com/Hla1rirBnI — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) July 8, 2023

Point Météo : comment faire face à la canicule ?

Pour faire face à la canicule, il existe plusieurs mesures pour préserver votre santé et votre bien-être. Tout d’abord, il est impératif de rester hydraté en buvant fréquemment de l’eau tout au long de la journée. Assurez-vous d’avoir toujours une bouteille d’eau à portée de main, et n’attendez pas d’avoir soif pour vous hydrater.

En ce qui concerne les vêtements, privilégiez des tenues légères, amples et de couleur claire. Ces vêtements permettent à l’air de circuler librement et aident à réguler votre température corporelle. Optez également pour des tissus respirants comme le coton et évitez les tissus synthétiques qui peuvent emprisonner la chaleur.

La protection solaire est un élément crucial pour faire face à la canicule. Appliquez généreusement une crème solaire à large spectre sur toutes les parties exposant de votre corps. N’oubliez pas de renouveler l’application toutes les deux heures, surtout si vous transpirez ou si vous vous baignez. En complément, portez un chapeau à larges bords pour protéger votre visage et votre cou des rayons du soleil. Des lunettes de soleil avec une protection UV sont aussi essentielles pour préserver vos yeux des dommages causés par le soleil.