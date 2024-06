Prévisions météo en Algérie pour ce dimanche 2 juin : début de semaine pluvieux en vue !

Durant le week-end passé, nous avons accueilli l’arrivée du mois de juin, marquant ainsi le début de l’été météorologique. Cependant, dans certaines régions du pays, le temps est loin d’être estival. La pluie persiste encore ! Nos yeux se tournent vers le ciel, se demandant ce que la météo réserve pour ce dimanche 2 juin 2024. Plongez dans notre article pour découvrir les prévisions détaillées et savoir à quoi vous attendre ce dimanche.

En ce début de semaine, la pluie continue de s’inviter dans plusieurs régions du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour des risques de “pluie” et d’ “orage”. Cette alerte concerne les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, M’sila, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Djanet, Djelfa, Constantine, Skikda, El-Bayadh, Jijel, Khenchela, Médéa, Biskra, Saïda, Naâma et Bouira.

Que disent les prévisions météorologiques pour ce dimanche 2 juin ?

Ce dimanche 2 juin, le ciel s’annonce souvent couvert dans les régions de l’Est du Nord du pays, avec des averses orageuses locales. Dans les régions du Centre et de l’Ouest, un ciel dégagé à partiellement voilé prédominera le long des côtes. Cependant, des nuages accompagnés de pluies sont attendus dans les régions intérieures. Pour les régions du grand Sud, la météo prévoit un ciel voilé sur le Nord Sahara et les régions du Sud-Est, tandis que le reste des régions jouira d’un ciel dégagé.

Les températures varieront considérablement selon les régions ce dimanche. À Tiaret, le mercure atteindra 20 °C, tandis qu’à Batna et Khenchela, on prévoit 23 °C. Dans la capitale, Alger, et à Tipaza, les températures monteront à 24 °C, et à Tlemcen, elles atteindront 26 °C. Djelfa enregistrera 27 °C. Saida et Tissemsilt connaîtront des températures de 29 °C, alors qu’à Naama, le thermomètre affichera 31 °C.

À Laghouat, les températures atteindront 36 °C, tandis qu’à El Meniaa et à El Oued, elles grimperont à 39 °C. Beni Abbes verra des températures de 41 °C, Tamanrasset 43 °C, In Salah 44 °C, et enfin In Guezzam atteindra des sommets avec 45 °C. Ces prévisions montrent une grande diversité de conditions météorologiques à travers le pays, rappelant l’importance de rester informé pour mieux se préparer.

Point météo : saisons météorologiques et astronomiques, quelle différence ?

Contrairement aux saisons astronomiques, qui débutent avec les équinoxes et les solstices, les saisons météorologiques commencent plus tôt et couvrent des périodes de trois mois pleins. En météorologie, l’été correspond à la période la plus chaude de l’année. L’ensoleillement maximal survient autour du solstice d’été, le 20 ou 21 juin, mais en raison de l’inertie de l’atmosphère, les températures maximales sont généralement enregistrées à la mi-juillet. En météorologie, l’été commence donc début juin et s’achève fin août.

De la même manière, l’ensoleillement est minimal au solstice d’hiver, le 21 ou 22 décembre, mais le pic de l’hiver se situe mi-janvier. Ainsi, l’hiver météorologique commence début décembre et s’achève fin février. Dans l’hémisphère Nord, la plupart des pays ont adopté ce système, définissant les saisons météorologiques comme suit : le printemps du 1ᵉʳ mars au 31 mai, l’été du 1ᵉʳ juin au 31 août, l’automne du 1ᵉʳ septembre au 30 novembre et l’hiver du 1ᵉʳ décembre au 28 ou 29 février. Dans l’hémisphère Sud, les saisons sont inversées.