Prévisions météo en Algérie pour ce 7 février : préparez-vous au retour de la pluie !

Après un début de mois marqué par la stabilité et la sécheresse, la pluie annonce enfin son retour, apportant avec elle un changement bienvenu dans le paysage météorologique. Dans cet article, plongez dans les détails des prévisions météo de ce mercredi 7 février 2024 et préparez-vous à cette évolution imminente.

Le bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mercredi annonce un ciel majoritairement dégagé sur les régions Nord du pays. En revanche, du côté des régions sahariennes, Météo Algérie prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble du grand Sud.

En ce qui concerne les températures, les prévisions du jour détaillent des valeurs variables selon les régions. Les régions côtières devraient enregistrer des températures maximales oscillant entre 18 °C et 24 °C, tandis que les régions intérieures connaîtront des températures entre 14 °C et 23 °C. Dans les régions sahariennes, les températures maximales devraient varier entre 20 °C et 27 °C.

Ainsi, El Tarf devrait enregistrer 19 °C, tandis que Tenes, Béjaia et Annaba afficheront une température de 20 °C. Oran quant à elle devrait atteindre les 24 °C. De plus, d’autres villes telles que Medea, Tebessa, Khenchela, Tiaret et Saida connaîtront des températures variant entre 16 °C et 19 °C. Laghouat affichera 20 °C, tandis que Timimoun connaîtra une température de 24 °C et Bordj Badji Mokhtar atteindra les 27 °C.

Météo Algérie : pluies et baisse des températures attendues dès vendredi !

D’après les services de Météo Algérie, une importante baisse de la pression atmosphérique supérieure se profile à l’horizon, annonçant l’arrivée imminente d’une masse d’air relativement froide sur le Nord du pays. Ce changement météorologique débutera par les régions de l’Ouest et du Centre avant de se propager vers les régions de l’Est dès ce vendredi après-midi.

Cette évolution météorologique majeure est susceptible d’engendrer des précipitations, parfois sous forme d’orages, qui pourraient localement s’accompagner de chutes de grêle, notamment le samedi au niveau des régions du Centre. De plus, en raison de l’arrivée de la masse d’air froid, des chutes de neige sont attendues dès samedi soir sur les sommets des montagnes au Centre du pays.

À l’Est, le temps évoluera progressivement pour devenir pluvieux, parfois sous forme d’averses, dès ce vendredi après-midi. Selon la même source, des chutes de neige pourraient également ponctuer les sommets des Aurès ce samedi 10 février.