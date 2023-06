Prévisions Météo en Algérie pour ce 4 juin : la pluie persistera sur plusieurs wilayas

Pour ce début de semaine, la pluie sera encore au rendez-vous. En effet, de fortes précipitations continueront d’affecter ce dimanche différentes régions du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) mettant en garde quant aux averses de pluies prévues aujourd’hui.

Dans un premier BMS, Météo Algérie a placé en vigilance orange les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, M’sila, Ouled Djellal, El M’ghair, Biskra, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum el Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa. Ces dernières connaîtront des averses de pluies dont la quantité atteindra entre 20 et 40 mm. Et ce, durant la validité de cette alerte qui reste en cours jusqu’à 12h00 ce dimanche.

De plus, les services de l’ONM ont également placé en vigilance orange les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdès, Blida, Ain Defla et Médéa. Où les quantités de pluies prévues atteindront entre 40 et 70 mm. La validité de ce BMS s’étend jusqu’à 06h00 ce matin, a précisé la même source.

Outre la pluie, Météo Algérie a aussi placé en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Naama, El Bayadh, Ouled Djellal, El M’ghair, Touggourt et El Oued. Mais aussi, en vigilance jaune « orage » l’ensemble des régions Nord du pays, allant de Tlemcen et Naama à l’Ouest, jusqu’à Khenchela et El Tarf à l’Est, et des wilayas côtières jusqu’à El Bayadh, Laghouat et Djelfa.

Bulletin Météo : quel temps fera-t-il ce dimanche 4 juin ?

Par ailleurs, les prévisions météorologiques pour ce dimanche 4 juin 2023 prévoient un ciel couvert sur les régions côtières et intérieures du pays, avec quelques averses et une tendance orageuse. Toutefois, le soleil illuminera le ciel avec quelques éclaircies à l’extrême Ouest et au niveau de certaines régions intérieures du Centre. Pour ce qui est de notre grand Sud, le bulletin de ce dimanche prévoit un ciel voilé sur le Nord Sahara et un ciel dégagé sur l’ensemble des autres régions.

Concernant le mercure, les températures attendues aujourd’hui atteindront 17 °C à Saida et à Batna, 18 °C à Khenchela, 19 °C à Jijel, à Mila. Mais aussi, 20 °C à Tlemcen et à Tebessa, 21 °C à Tipaza, à Boumerdes, à El Bayadh et à Skikda, 22 °C à Alger, à Mostaganem et à El Tarf, 24 °C à Djelfa et à Oran. La température avoisinera les 34 °C à El Meniaa, 36 °C à Beni Abbes, 39 °C à Adrar et à Djanet, et enfin, 40 °C à In Salah et 43 °C à In Guezzam.