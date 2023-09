Prévisions météo en Algérie pour ce 24 septembre : une journée ensoleillée en perspective !

Connaitre les prévisions météo revêt une importance cruciale dans notre vie quotidienne, car elles nous permettent de mieux planifier nos activités en fonction des conditions atmosphériques à venir. En effet, cela nous donne l’opportunité de programmer des sorties en plein air, de prévoir des pique-niques en famille ou entre amis, ou même de prendre des mesures de précaution en cas de forte chaleur ou de pluies. Dans cet article, découvrez le temps à prévoir aujourd’hui pour bien débuter votre semaine.

Pour ce dimanche 24 septembre 2023, le temps s’annonce clément et relativement stable, avec un beau soleil et un ciel sans nuages ! Les prévisions météo indiquent qu’un ciel dégagé couvrira les régions de l’Est et de l’Ouest du pays, tandis qu’un ciel dégagé à partiellement voilé marquera les régions du Centre. Par ailleurs, et pour ce qui est des régions Sud du pays, le bulletin de ce début de semaine prévoit un ciel voilé sur le Sud-Ouest du Sahara et un ciel dégagé sur l’ensemble des autres régions sahariennes.

En outre, il convient de noter que les températures attendues ce 24 septembre atteindront les 44 °C à Bordj Badji Mokhtar et à In Salah, 41 °C à In Guezzam et à Tindouf, 35 °C à El Meniaa et 33 °C à Naama et à El M’Gair. Mais aussi, 30 °C à Djelfa, 31 °C à Tissemsilt, 27 °C à Batna, à Alger et à Tlemcen, 25 °C à Mostaganem et à Souk Ahras et 22 °C à Blida.

Randonnées, photographie, gastronomie… : que peut-on faire en automne ?

L’automne, cette saison enchanteresse, a déjà fait son entrée, avec une légère baisse des températures et des arbres qui revêtent leurs habits dorés. Durant cette saison, les paysages se transforment en un tableau pittoresque, offrant des opportunités photographiques exceptionnelles. Les montagnes de Kabylie et les forêts des Aurès se parent de couleurs flamboyantes, créant une toile naturelle à couper le souffle.

D’ailleurs, les activités en plein air sont à l’honneur. Les randonnées à travers les parcs nationaux sont particulièrement agréables avec des températures douces. Les amateurs de photographie peuvent capturer la beauté de la faune locale, y compris les flamants roses qui migrent vers les lagunes côtières.

Pour les gourmands, l’automne est synonyme de délices culinaires. Les marchés regorgent de fruits et légumes de saison, tels que les grenades juteuses, les figues sucrées et les olives fraîchement récoltées. Profitez de cette période pour déguster les spécialités locales et profiter des fruits de saison.

Enfin, l’automne vous offre une palette d’activités ! Que vous soyez passionné de nature, de gastronomie ou d’art, cette saison a de quoi vous combler. Profitez de cette période agréable pour explorer et savourer les trésors que nous offre la nature.