Prévisions Météo en Algérie pour ce 24 avril : temps partiellement voilé sur l’ensemble du pays 

Les prévisions météorologiques concernent de nombreux facteurs, notamment la température, la pression atmosphérique, l’humidité, la vitesse du vent et les précipitations. Ces facteurs peuvent varier selon les régions géographiques ainsi que les saisons, ce qui rend le défi de les déterminer plus complexe. Dans cet article, vous allez découvrir le temps qu’il fera aujourd’hui en Algérie.

Dans son bulletin météorologique de ce lundi 24 avril 2023, Météo Algérie a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions côtières et intérieures de l’Ouest du pays ». Mais aussi, « un ciel souvent voilé avec développement de foyers orageux isolées durant l’après-midi/soirée, pouvant engendrer quelques averses de pluie sur les hauts plateaux des régions Ouest ».

En outre, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions côtières et intérieures du Centre et de l’Est du pays ». Tandis qu’ « un ciel partiellement voilé avec développement de foyers orageux isolés à partir de l’après-midi, engendrant quelques averses de pluies par endroits, marquera les hauts plateaux et les Aurès ».

Concernant les températures maximales prévues ce lundi, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’elles oscilleront entre 20 et 28 °C sur les régions côtières du pays et entre 24 et 34 °C sur les régions intérieures. Avec 21 °C à Annaba, 22 °C à Skikda, 23 °C à Béjaia et 25 °C à Alger, à Oran et à Tebessa. L’ONM a aussi prévu 27 °C à Blida, 30 °C à Chlef et à Batna et 31 °C à Mascara.

Point Météo : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Au niveau des régions sahariennes de notre grand Sud, les services de l’ONM ont prévu « un ciel partiellement voilé sur la région de Béchar ainsi que le Nord Sahara, avec développement de foyers orageux isolés à partir de l’après-midi pouvant engendrer localement quelques pluies ». De plus, la même source a précisé qu’ « un ciel souvent voilé marquera l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le long de la frontière algéro-malienne ».

Enfin, Météo Algérie a indiqué qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions sahariennes ». Par rapport aux températures maximales sur les régions sahariennes, l’ONM a fait savoir qu’elles atteindront entre 28 et 42 °C ce 24 avril. Avec 33 °C à Illizi, 33 °C à Béchar et 39 °C à Adrar.

Par ailleurs, il convient de noter que les services de l’ONM avait placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » plusieurs régions du pays, notamment celle de l’intérieur. En effet, l’alerte météo concerne les wilayas de Souk Ahras, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Mila, Oum El Bouaghi, Tebessa, Batna, Sétif, Djelfa, Constantine, El Bayadh, Khenchela et Naama.