Prévisions météo en Algérie pour ce 20 juillet : baisse du mercure ou persistance de la canicule ?

Un épisode de chaleur intense frappe différentes régions du pays ! Pour ce jeudi 20 juillet 2023, la canicule continue d’affecter certaines wilayas du pays, avec des températures frôlant les 45 °C. Dans cet article, découvrez les prévisions météo de la journée d’aujourd’hui !

En effet, les services de Météo Algérie ont émis un bulletin météorologique spécial (BMS) plaçant en vigilance orange « canicule » les wilayas d’Oran, le Sud de Mostaganem, Tipaza, le Sud d’Alger, le Sud de Bejaia, le Sud de Skikda, Annaba et El Tarf. Où les températures maximales atteindront entre 40 et 42 °C et les températures minimales entre 27 et 29 °C. Cette alerte de niveau 2 est valable ce jeudi 20 juillet, a précisé la même source.

Dans un second BMS, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, Médéa, Bouira et M’sila. Rajoutant que les températures maximales oscilleront aujourd’hui entre 43 et 45 °C et les températures minimales entre 29 et 31 °C.

En outre, il convient de noter que Météo Algérie a aussi placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, In Salah, El Oued, Touggourt, Djelfa, El M’ghair, Ouled Djellal, Tiaret et Tissemsilt. Ainsi que les wilayas d’Ain Témouchent, Biskra, Khenchela, Tebessa, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Jijel, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras.

Canicule et fortes chaleurs : comment se protéger des coups de soleil ?

Lors des périodes de fortes chaleurs estivales, il est essentiel de se protéger du soleil pour éviter les coups de soleil. Les symptômes courants d’un coup de soleil comprennent une peau rouge et brûlante, des cloques, des démangeaisons, voire des maux de tête et des nausées. Pour se prémunir contre ces problèmes, il faut porter des vêtements légers et couvrants, un chapeau et des lunettes de soleil. L’application régulière d’une crème solaire à large spectre avec un indice de protection élevé est également cruciale.

En cas de coup de soleil, il est important de se mettre à l’ombre, d’appliquer des compresses d’eau froide et d’hydrater abondamment. Boire beaucoup d’eau est primordial pour rester hydraté pendant les pics de chaleur. En suivant ces conseils, vous pouvez profiter pleinement des beaux jours en toute sécurité.