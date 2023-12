Prévisions météo en Algérie pour ce 20 décembre : temps et températures du jour !

Après une série d’intempéries marquées par des pluies intenses ayant balayé plusieurs régions du pays, une période de stabilité météorologique semble s’amorcer. Pour ce mercredi 20 décembre 2023, aucun bulletin météo spécial (BMS) n’est en vigueur, bien que quelques averses demeurent à prévoir. Restez informés pour mieux planifier vos activités en fonction des prévisions météorologiques à venir.

L’Office National de la Météorologie (ONM) annonce pour ce mercredi une dominance nuageuse dans les régions Est du pays. Quelques épisodes pluvieux ponctueront la journée, évoluant vers une couverture nuageuse plus dense en soirée, notamment sur les zones côtières et proches des côtes, avec même des averses parfois orageuses.

Du côté des régions Ouest et Centre, Météo Algérie prévoit un ciel clair à légèrement nuageux en direction du Centre. Toutefois, une augmentation progressive des nuages en fin d’après-midi laissera place à des averses sur les zones côtières, s’étendant vers l’intérieur des terres et atteignant les hauts plateaux en soirée.

Pour ce qui est des régions Sahariennes, les prévisions de ce 20 décembre laissent entrevoir des éclaircies ponctuelles agrémentées de passages nuageux sur le Nord Sahara, les oasis et le Sahara oriental. Ces zones pourraient occasionnellement connaître quelques averses au cours de la journée. Cependant, il est à noter que le Sahara central bénéficiera d’un ciel dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble.

Météo Algérie : la pluie sera-t-elle au rendez-vous aujourd’hui ?

Par ailleurs, il convient de noter que les services de Météo Algérie ont émis une vigilance jaune pour « vent violent » pour plusieurs wilayas du pays. En effet, il s’agit de Biskra, Khenchela, Tebessa, Annaba et El Tarf. En outre, l’ONM a également placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Touggourt, El Oued, Ouargla et Illizi.

Du côté du mercure, une légère augmentation est perceptible aujourd’hui. Météo Algérie prévoit des maximales variant entre 15 et 20 °C le long des côtes, oscillant entre 7 et 17 °C à l’intérieur des terres, tandis que les régions sahariennes enregistreront des températures comprises entre 11 et 25 °C. Ces relevés témoignent d’une certaine diversité climatique à travers le territoire national. Il faut donc se tenir informés des mises à jour météorologiques et de suivre les recommandations des autorités locales pour une adaptation adéquate aux conditions climatiques.