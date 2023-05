Prévisions météo en Algérie pour ce 10 mai : le beau temps sera-t-il au rendez-vous ?

Après quelques jours de pluies, d’orages et de violents vents, le temps semble se stabiliser de nouveau sur l’ensemble des wilayas. Les nuages ​​se dissipent progressivement, laissant place à un ciel plus clair et des températures qui se réchauffent légèrement, conformément aux moyennes saisonnières. Alors, que nous réserve la météo pour la journée d’aujourd’hui ? Le temps restera-t-il doux et calme ?

Dans son bulletin météo pour ce mercredi 10 mai 2023, Météo Algérie a indiqué qu’ « au niveau des régions Nord du pays, un ciel généralement dégagé à partiellement voilé couvrira le Centre et l’Ouest, tandis qu’un ciel passagèrement nuageux marquera l’Est ».

En outre, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont prévu « un ciel souvent voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, le Sud du Sahara oriental et le long de la frontière algéro-malienne, et ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions sahariennes ». De plus, Météo Algérie a fait savoir qu’ « un temps persistera ce mercredi de la frontière algéro-malienne vers la région de Tindouf et le Sahara central ».

Météo Algérie : que disent les prévisions concernant les températures ?

Par ailleurs, les services de l’ONM ont également indiqué que les températures maximales prévues ce mercredi varieront entre 22 et 30 °C sur les régions côtières, entre 20 et 34 °C sur les régions intérieures et entre 31 et 43 °C sur les régions sahariennes du pays.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 22 °C à Béjaia, 23 °C à Annaba et à Skikda, 26 °C à Alger et 28 °C à Oran. Ce mercredi 10 mai 2023, la température atteindra 25 °C à Sétif, 28 °C à Bouira et à Batna, 32 °C à Chlef et 34 °C à Relizane. Enfin, il convient de souligner que la méme source a fait savoir que le mercure affichera 33 °C à Illizi, 38 °C à In Salah et 43 °C à Tindouf.

Que disent les prévisions météo saisonnières sur les tendances à venir pour l’été ?

Les prévisions saisonnières sont des prévisions météorologiques à long terme qui donnent une indication de ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes de températures, de précipitations et de conditions météorologiques générales pour une saison donnée. Ces prévisions sont basées sur les tendances climatiques historiques et les modèles de prévision numérique avancés qui sont utilisés pour prédire les conditions météorologiques futures.

En Algérie, les prévisions saisonnières pour l’été peuvent varier considérablement selon les régions. Dans le nord, les températures moyennes pendant l’été peuvent être assez élevées, atteignant souvent les 30 °C. Les précipitations sont généralement rares durant cette période de l’année, ce qui peut entraîner des risques d’incendies de forêt et de sécheresse. Cependant, dans le Sud du pays, l’été peut être extrêmement chaud, avec des températures qui peuvent dépasser les 40 °C. Les précipitations sont encore plus rares dans cette région.

En général, les prévisions saisonnières peuvent fournir des indications sur les tendances à venir pour l’été, mais il est important de se rappeler que la météo est toujours imprévisible et que des événements météorologiques extrêmes peuvent toujours survenir. Il est donc important de suivre les prévisions météorologiques quotidiennes et de prendre les précautions nécessaires en fonction des conditions météorologiques attendues.