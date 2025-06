Prévisions météo en Algérie : pluies, orages, vents de sable… que nous réserve le ciel ce 4 juin ?

Ce mercredi 4 juin, la météo joue encore la carte de l’instabilité en Algérie. Tandis que certaines régions profitent d’un franc soleil aux allures estivales, d’autres subissent des averses orageuses, des vents violents et même des tempêtes de sable. Les contrastes s’accentuent à travers le territoire, rendant la journée particulièrement capricieuse. À quoi faut-il s’attendre ? Voici les dernières prévisions détaillées.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une alerte jaune pour risque d’orages dans pas moins de 25 wilayas. Cette vigilance concerne notamment Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Ouargla, In Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, M’sila, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Batna, Sétif, Djanet, Djelfa, Illizi, Tlemcen, Constantine, Jijel, Khenchela, Naâma et Bouira.

En plus des orages, les régions sahariennes ne sont pas épargnées par les turbulences atmosphériques. Des vents de sable sont à prévoir à Tamanrasset et In Guezzam. Ces phénomènes peuvent réduire considérablement la visibilité et perturber la circulation routière.

Des pluies sont également prévues dans plusieurs régions de l’est et du sud-est. Les wilayas de Guelma, Constantine, Oum El Bouaghi, Ouargla, Illizi et Djanet pourraient ainsi connaître des épisodes pluvieux.

Météo Algérie : que nous réserve le ciel ce mercredi ?

Du côté des régions côtières, le ciel restera partiellement voilé tout au long de la journée. À l’intérieur du pays, la couverture nuageuse s’épaissira, annonçant localement quelques pluies locales.

Au sud, la situation météorologique s’annonce tout aussi variée ! Le nord Sahara, le Sahara oriental ainsi que l’extrême sud connaîtront un ciel voilé à parfois couvert, avec des risques d’orages isolés et de pluies locales. Dans les autres régions sahariennes, les nuages seront plus discrets, laissant place à un ciel partiellement dégagé.

Face à cette météo imprévisible, les services de l’ONM recommandent de suivre attentivement les bulletins de Météo Algérie tout au long de la journée. Les citoyens sont également invités à faire preuve de prudence, surtout dans les zones exposées aux intempéries ou aux vents de sable.

Transport ferroviaire en Algérie : la SNTF lance de nouvelles lignes inter-wilayas

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son réseau. À partir de ce mercredi, les usagers du train profiteront d’un renforcement de plusieurs lignes existantes, ainsi que du lancement de deux nouvelles liaisons inter-wilayas.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations fixées par le ministre des Transports, Saïd Sayoud, qui appelle à une meilleure exploitation du parc ferroviaire, notamment avec l’intégration des trains Coradia et des rames récemment rénovées dans les ateliers de la société.

Dès aujourd’hui, une toute nouvelle ligne de train de nuit reliera Alger à Tlemcen, avec des arrêts stratégiques à Oran et Sidi Bel Abbès. Cette liaison vise à fluidifier les déplacements entre l’est et l’ouest du pays, tout en offrant une alternative confortable et efficace au transport routier sur longue distance.

Parallèlement, une autre ligne fera son entrée en service entre Constantine et Biskra, via Batna. Ce nouveau tronçon vient renforcer l’offre ferroviaire dans la région est, en répondant à la demande croissante de mobilité entre ces wilayas à forte densité.

En plus de ces nouveautés, la ligne Alger-Oran, déjà très sollicitée, bénéficiera d’un renforcement notable. Deux nouveaux voyages viendront s’ajouter au programme quotidien, offrant ainsi davantage de flexibilité aux voyageurs qui empruntent ce trajet emblématique reliant les deux plus grandes métropoles du pays.

Avec ces ajustements, la SNTF confirme sa volonté d’offrir un service plus performant, plus fiable et plus adapté aux besoins des usagers. La mise en circulation progressive des trains Coradia, reconnus pour leur confort et leur rapidité, ainsi que la rénovation de nombreuses rames, s’inscrivent dans une stratégie nationale de redynamisation du transport ferroviaire.