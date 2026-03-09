Prévisions météo en Algérie : pluies, orages et neige attendus dans plusieurs régions ce lundi 9 mars

La météo s’annonce agitée dans plusieurs régions du pays pour la journée de ce lundi 9 mars. Les services météorologiques ont en effet dévoilé leurs dernières prévisions, qui annoncent des précipitations dans plusieurs wilayas, accompagnées localement d’orages et même de chutes de neige sur les reliefs les plus élevés.

Cette situation météorologique reflète une certaine instabilité atmosphérique qui devrait toucher principalement les régions du nord du pays. Entre passages pluvieux, éclaircies et épisodes orageux, la journée de lundi s’annonce particulièrement contrastée selon les zones.

Météo Algérie : alerte pluies et orages dans ces régions

Dans les régions du nord de l’Algérie, la journée de ce lundi devrait débuter sous un ciel variable. Les services météorologiques annoncent un temps oscillant entre pluie et éclaircies dans les régions ouest du pays.

Plus à l’est, les conditions météorologiques pourraient se montrer plus agitées. Les prévisions signalent en effet des pluies à caractère orageux dans plusieurs wilayas du centre et de l’est. Ces averses pourraient se manifester par moments de manière plus soutenue, notamment dans certaines zones montagneuses ou à proximité des reliefs.

Les habitants de ces régions devront donc s’attendre à des changements rapides des conditions météorologiques au cours de la journée. Les passages nuageux pourraient alterner avec des éclaircies, tandis que les averses pourraient apparaître de manière ponctuelle.

Alerte météo : chutes de neige à prévoir sur les hauteurs

L’épisode météorologique annoncé pour lundi devrait également s’accompagner de chutes de neige dans certaines zones montagneuses. Les services météorologiques indiquent que les précipitations neigeuses concerneront principalement les reliefs dont l’altitude dépasse les 1500 mètres.

Dans ces régions, la baisse des températures en altitude favorisera l’apparition de la neige, notamment dans les massifs montagneux du nord du pays. Ces chutes pourraient recouvrir temporairement certaines hauteurs et modifier les conditions de circulation dans les zones concernées.

Les automobilistes qui empruntent les routes de montagne devront ainsi faire preuve de prudence, surtout durant les périodes où les précipitations pourraient s’intensifier.

Qu’en est-il des températures du jour ?

Malgré ces perturbations, les températures resteront relativement modérées pour la saison dans les régions du nord. Sur les zones côtières, le thermomètre devrait afficher des valeurs comprises entre 17 et 20 degrés, offrant une ambiance relativement douce malgré la présence de nuages et de pluies.

Dans les régions de l’intérieur, les températures devraient se montrer légèrement plus fraîches. Les prévisions indiquent des valeurs oscillant entre 11 et 20 degrés selon les zones et l’altitude.

Le vent pourrait également se renforcer dans plusieurs wilayas. Les rafales pourraient atteindre par endroits jusqu’à 40 km/h, ce qui pourrait accentuer la sensation de fraîcheur, notamment dans les régions exposées.

Quel temps fera-t-il au sud du pays ?

Dans le sud du pays, la situation météorologique devrait se montrer plus stable dans l’ensemble. Les prévisions annoncent toutefois un temps alternant entre soleil et passages pluvieux dans certaines régions sahariennes.

Les températures y resteront nettement plus élevées que dans le nord du pays. Les services météorologiques prévoient des valeurs comprises entre 20 et 38 degrés selon les régions.

Le vent pourrait également souffler de manière modérée dans ces zones sahariennes, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h.

