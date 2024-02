Prévisions météo en Algérie : pluie ou soleil, quel temps prévoir ce mardi 13 février ?

Depuis le début de cette semaine, les prévisions météorologiques ont pris un tournant avec le retour tant attendu de la pluie, et ce, après plusieurs jours de stabilité et de beau temps. Mais alors, quel temps nous réserve ce mardi ? Est-ce que la pluie persistera ou bien le soleil fera-t-il son retour ? Dans cet article, nous vous dévoilons le bulletin météo du jour pour vous permettre de mieux planifier vos activités.

Sur le site internet de l’Office National de la Météorologie (ONM), la vigilance est de mise. En effet, plusieurs wilayas dont Souk Ahras, El Tarf, Guelma, Annaba, Skikda et Jijel sont placées en vigilance jaune pour les risques de « pluie » et d' »orage ». Ces alertes soulignent la nécessité de rester vigilant face aux conditions météorologiques changeantes.

Mais ce n’est pas tout. Les services de Météo Algérie ont également émis une vigilance jaune pour les risques de « vent violent » dans les mêmes wilayas précédemment citées, ainsi que dans celles de Béjaia, Tizi Ouzou, Boumerdes, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Mascara, Oran, Tiaret, Djelfa, M’sila, Laghouat, El Bayadh et Naama. Cette alerte met en garde contre les vents violents qui pourraient affecter ces régions.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il en Algérie ce 13 février ?

Dans le bulletin météo de ce mardi 13 février 2024, des changements sont à prévoir dans les conditions atmosphériques à travers le pays. Des passages nuageux localement denses sont anticipés sur les régions Ouest et Centre, accompagnés d’un brouillard local sur l’intérieur et les hauts plateaux en début de matinée. Cependant, le ciel devrait progressivement se dégager pour laisser place à un ciel peu nuageux en général.

Du côté des régions Est, des passages nuageux vont ponctuer les zones côtières et intérieures, avec quelques précipitations prévues, notamment dans l’extrême Est durant la matinée. En revanche, les régions sahariennes devraient bénéficier d’un ciel dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble de notre grand Sud.

En ce qui concerne les températures, des variations sont à prévoir selon les régions. Les maximales devraient osciller entre 17 °C et 27 °C sur les régions côtières, entre 13 °C et 25 °C sur les régions intérieures et entre 23 °C et 35 °C dans les régions sahariennes.

À titre d’exemple, on prévoit 18 °C à Jijel et à Skikda, 20 °C à Tenes, 21 °C à Alger et 27 °C à Tlemcen. De même, on anticipe 17 °C à Khenchela et à Médea, 18 °C à El Bayadh et à Batna, ainsi que 25 °C à Sidi Bel Abbes. Enfin, le mercure devrait atteindre 25 °C à In Amenas, 27 °C à Ouargla et 32 °C à Adrar.