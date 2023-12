Prévisions météo en Algérie : persistance du beau temps ce mardi 12 décembre !

Aujourd’hui, les prévisions météorologiques en Algérie nous réservent une agréable surprise : le beau temps persistera ce mardi 12 décembre 2023. Un ciel radieux et des températures clémentes semblent être au rendez-vous dans différentes régions du pays, offrant une journée prometteuse. Découvrons ensemble ce que les prévisions météo ont concocté pour cette journée, où le soleil s’annonce comme l’acteur principal de la météo.

Les prévisions météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mardi dévoilent une diversité atmosphérique à travers le territoire algérien. Dans les régions Nord du pays, un ciel partiellement voilé sera au rendez-vous. De plus, les services de Météo Algérie indiquent que les régions proches côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest du pays connaîtront un temps relativement chaud aujourd’hui.

En parallèle, les régions sahariennes profiteront majoritairement d’un ciel dégagé, avec quelques voiles nuageux prévus dans le Sud des oasis et le Sahara oriental durant la matinée. Ces prévisions météorologiques mettent en lumière une variété de conditions climatiques, apportant des perspectives qui se contrastent selon les régions.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Par ailleurs, les prévisions météorologiques pour ce mardi font état d’une hausse continue des températures selon les données de l’ONM. Celles-ci varieront entre 23 °C et 28 °C le long des régions côtières, entre 20 °C et 27 °C pour les régions intérieures et entre 20 °C et 28 °C sur les étendues sahariennes.

Ainsi, ce mardi 12 décembre, la température atteindra 24 °C à Annaba, à Jijel et à Alger, tandis qu’à Tenes, elle affichera 26 °C et à Tlemcen 28 °C. D’autres régions, telles que Sétif, Mila, Chlef, Saida, et Blida, connaîtront respectivement des températures de 21 °C, 23 °C, 25 °C, 26 °C et 27 °C. En outre, Djanet et Illizi prévoient 24 °C, Alors que Tindouf atteindra les 25 °C, a prévu Météo Algérie.