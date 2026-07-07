Prévisions météo en Algérie : orages, vents et canicule prévus dans ces wilayas ces 7 et 8 juillet

L’Algérie s’apprête à vivre un « triple choc climatique » inédit ces 7 et 8 juillet. Alors que le littoral nord suffoque sous un retour brutal d’une vague de chaleur, le Grand Sud et les Hauts-Plateaux font face à une menace bien plus violente : des orages et des tempêtes de sable. Votre wilaya figure-t-elle sur la liste jaune des services météorologiques ? Voici la carte détaillée des zones où la vigilance absolue est de mise.

La trêve météorologique n’est pas pour tout de suite. Après un lundi 6 juillet déjà marqué par des alertes sur une large portion du territoire, les prévisions météo pour le mardi 7 et le mercredi 8 juillet confirment la persistance d’une situation très agitée en Algérie. Orages dans l’Est et les Hauts-Plateaux, tempêtes de sable dans le Grand Sud saharien, et retour d’une vague de chaleur sur le littoral nord : le pays fait face à trois régimes climatiques distincts, parfois simultanément sur la même wilaya.

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Alerte météo en Algérie : orages violents au programme ce mardi

Dès ce mardi, les pluies orageuses s’imposent sur un arc allant des Aurès au Sahara profond. Les wilayas de Tébessa, Khenchela, Batna, M’Sila, Djelfa, Laghouat, Illizi, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam sont directement exposées aux précipitations. Ces cellules orageuses sahariennes, brèves mais d’une intensité redoutable, peuvent provoquer des crues subites à proximité des oueds.

Le périmètre de vigilance orageux s’étend au-delà de ces seules wilayas. In Salah, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Biskra et Ouled Djellal sont également placées sous surveillance par les services météorologiques, en raison d’un risque d’orages localement actifs au cours de la journée.

Côté phénomènes venteux, la situation est particulièrement préoccupante dans le Sahara central. Des vents forts souffleront sur In Salah, tandis que des tempêtes de sable réduiront fortement la visibilité à In Salah, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Sur certains axes routiers, les conditions de circulation pourraient devenir très difficiles par moments.

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Canicule persistante : vague de chaleur dans ces wilayas

Le mercredi marque un glissement géographique des phénomènes. Les pluies orageuses se concentrent désormais sur le Grand Sud, avec Illizi, Djanet et Tamanrasset comme épicentres des précipitations, et In Guezzam toujours exposée au risque orageux. Les tempêtes de sable, elles, persistent sur le même couloir saharien : In Salah, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam restent sous la pression des vents chargés de poussière pour une deuxième journée consécutive.

Pendant ce temps, c’est le nord du pays qui retient l’attention. Une vague de chaleur s’installe sur quinze wilayas du littoral et des régions du Centre-Ouest. El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Aïn Defla, Mostaganem, Relizane, Oran et Aïn Témouchent connaîtront des températures particulièrement élevées, signant le retour des conditions estivales intenses sur la façade méditerranéenne.

Ce contraste saisissant entre un Sud orageux et un Nord caniculaire illustre la complexité de la météo en Algérie en plein cœur de l’été. Les autorités sanitaires rappellent les précautions essentielles : s’hydrater régulièrement, éviter toute exposition prolongée au soleil aux heures les plus chaudes, et porter une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les enfants en bas âge, les personnes âgées et les malades chroniques.

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