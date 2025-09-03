Prévisions météo en Algérie : le temps qu’il fera ce jeudi 4 septembre !

Un temps instable continue de dominer les prévisions météo en Algérie en cette fin de semaine. Alors que certaines régions se préparent à affronter la pluie et les orages, d’autres subiront encore une chaleur étouffante. Voici en détail ce qu’annoncent les services de Météo Algérie pour ce jeudi 4 septembre.

Sur les régions nord du pays, le ciel restera globalement dégagé, mais une couverture nuageuse dense viendra assombrir l’intérieur du Centre et de l’Est. Ces nuages s’accompagneront de précipitations parfois marquées et d’orages locaux, qui risquent de perturber la journée.

Dans le Sud algérien, le temps sera en grande partie dégagé à partiellement voilé. Cependant, l’extrême Sud connaîtra un ciel chargé, avec des pluies et des averses orageuses qui toucheront notamment les régions du Hoggar et du Tassili. Les services météorologiques annoncent aussi des vents forts et des vents de sable sur la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, ce qui pourrait réduire la visibilité et compliquer la circulation.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « pluies » pour plusieurs wilayas

L’Office national de la météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour « pluies » et « orages ». Dans cette alerte, on retrouve les wilayas suivantes : Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, In-Guezzam, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, M’sila, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Tindouf, Sétif, Djanet, Djelfa, Tlemcen, Constantine, El-Bayadh, Khenchela, Saïda, Naâma, Bouira et Mascara.

Si plusieurs régions se préparent à affronter la pluie, d’autres ne seront pas épargnées par la canicule. Les wilayas d’Adrar et d’In Salah continueront de subir une chaleur écrasante, avec des températures maximales qui se maintiennent à des niveaux très élevés.

Avec cette combinaison de pluie, d’orages, de vents de sable et de fortes chaleurs, la météo de ce jeudi 4 septembre illustre une fois de plus l’instabilité climatique que connaît l’Algérie en ce début de mois.

Alger prépare un programme culturel et touristique pour les participants à l’IATF-2025

À l’occasion de la quatrième Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025), prévue du 4 au 10 septembre à Alger, la wilaya a mis en place un riche programme touristique et culturel destiné aux délégations participantes.

Selon Ali Mokrani, responsable de l’animation de la wilaya, plusieurs circuits permettront aux visiteurs de découvrir les facettes historiques, religieuses et culturelles de la capitale et de ses environs.

Le parcours culturel mettra en lumière la Casbah d’Alger et ses monuments emblématiques, notamment la citadelle, Dar Mustapha Pacha, Dar-Bachtarzi, le Palais des Raïs (Bastion 23), ainsi que les musées du Bardo, des Beaux-Arts, de l’Antiquité et des Arts islamiques. Le Jardin d’Essai d’El Hamma et le tunnel de la Grande Poste figurent également au programme.

Le volet religieux proposera des visites à Djamaâ El Djazaïr, à la Mosquée Ketchaoua, au complexe de Sidi Abderrahmane Eth-Thaalibi et à la Basilique Notre-Dame d’Afrique.

Enfin, le circuit historique inclura le musée central de l’Armée, le musée national du Moudjahid et le Monument des amis de la Révolution algérienne. Les participants auront aussi l’occasion de découvrir la wilaya de Tipaza avec le Mausolée royal de Maurétanie et les célèbres ruines romaines.