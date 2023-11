Prévisions Météo en Algérie : le mois de décembre s’annonce pluvieux

Les prévisions météorologiques pour demain, le lundi 27 novembre 2023, promettant un temps ensoleillé dans les régions nord et sud du pays.

En effet, les régions du nord connaîtront un temps ensoleillé demain, avec des températures variant entre 20 et 22 degrés sur les côtes et entre 17 et 22 degrés à l’intérieur des terres. Les vents atteindront une vitesse de 50 km/h dans les régions nordiques.

Par ailleurs, les régions sud du pays, un temps ensoleillé est prévu, avec des températures oscillant entre 19 et 31 degrés. La vitesse du vent atteindra jusqu’à 30 km/h.

Houaria Benrekta, responsable de la communication à la Direction Nationale de la Météorologie, a révélé lors d’un entretien avec avec la chaine arabophone « Ennahar », que les conditions météorologiques s’amélioreront progressivement dans les régions nordiques, avec quelques pluies légères et une légère augmentation des températures. Les perturbations météorologiques devraient revenir dès le mardi prochain.

Perturbations météorologiques prévues pour ce le mois de décembre

Les services météorologiques anticipent une série de perturbations météorologiques actives dans les wilayas du nord du pays au cours du mois de décembre à venir.

En effet, Benrekta a révélé que décembre marquera la fin de la stabilité en raison de l’arrivée d’une série de perturbations météorologiques provoquées par l’infiltration d’air froid. Ces perturbations seront plus actives et significatives dans les régions orientales et centrales. Il convient de noter que ces modèles sont sujets à des changements.

En conclusion, les prévisions météorologiques indiquent un lundi ensoleillé, mais les régions nordiques peuvent s’attendre à des changements avec l’arrivée de pluies légères et d’une légère hausse des températures. Le mois de décembre promet d’apporter son lot de perturbations, en particulier dans le nord du pays. Restez informés pour des mises à jour régulières sur les conditions météorologiques à venir.