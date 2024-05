Prévisions météo en Algérie : le mercure promet de grimper ce mercredi 15 mai !

Alors que la pluie persiste encore dans certaines régions du pays, un temps chaud sera au rendez-vous ce mercredi 15 mai 2024 ! Selon les données de l’Office National de la Météorologie (ONM), les températures maximales varieront aujourd’hui entre 23 et 28 °C sur les régions côtières, entre 24 et 34 °C sur les régions intérieures et les hauts plateaux et entre 34 et 44 °C sur les régions de notre Grand Sud.

D’ailleurs, les services de Météo Algérie annoncent un temps relativement chaud sur le Sahara central et le Sud des Oasis. Il est donc essentiel de rester prudent et de prendre les précautions nécessaires pour se protéger contre cette montée du mercure. Assurez-vous de rester hydraté, de porter des vêtements légers et d’éviter toute exposition prolongée au soleil, surtout pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Météo Algérie : quel temps faut-il prévoir ce mercredi 15 mai ?

Outre cette montée du mercure, le bulletin météo de ce mercredi 15 mai nous réserve un spectacle céleste contrasté à travers le pays. Sur les régions Nord, attendez-vous à un ciel dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble. Cependant, une couverture nuageuse plus dense se dessinera sur les régions côtières et intérieures de l’Est dès les premières heures du matin, préparant le terrain pour d’éventuelles précipitations.

Quant aux régions sahariennes, l’ONM prévoit un ciel majoritairement dégagé à partiellement nuageux. Toutefois, des nuances se dessinent vers la frontière Algéro-Malienne, où le ciel peut être plus chargé, étendant son voile nuageux vers le Sahara Central et les Oasis. Cette configuration météorologique pourrait favoriser une légère activité orageuse dans l’après-midi et en soirée.

Enfin, il est essentiel de souligner que Météo Algérie maintient une alerte jaune pour des risques de “pluies” et d'”orages” dans un certain nombre de wilayas. Cette alerte concerne les régions de SOUK-AHRAS, BORDJ-BOU-ARRERIDJ, MSILA, MILA, OUM-EL-BOUAGHI, TÉBESSA, GUELMA, BATNA, SÉTIF, DJELFA, CONSTANTINE, KHENCHELA, BISKRA, et OULED-DJELLAL.

La vigilance est donc de rigueur, en particulier pour les automobilistes qui devraient être prudents sur les routes. Restez à l’écoute des mises à jour météorologiques pour suivre l’évolution de la situation et prendre les précautions nécessaires pour assurer votre sécurité.