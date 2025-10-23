Prévisions météo en Algérie : la pluie sera-t-elle de retour ce jeudi 23 octobre ?

Après deux journées marquées par un temps relativement stable, la pluie fait son grand retour sur plusieurs régions du pays, notamment au Centre et à l’Est. Les services de Météo Algérie ont publié leur bulletin pour ce jeudi 23 octobre, annonçant un changement notable dans les conditions climatiques.

Selon les prévisions météo du jour, le ciel se couvrira progressivement sur les régions du Centre et de l’Est, où des pluies accompagnées parfois d’orages locaux viendront perturber la fin de la semaine. Les habitants de ces régions devront donc se préparer à un temps humide, marqué par des passages nuageux et quelques éclairs isolés.

Du côté de l’Ouest du pays, le temps restera plus clément, avec un ciel dégagé à partiellement voilé tout au long de la journée. Ces régions profiteront d’une météo plus douce et stable, propice aux activités extérieures.

En revanche, le Sud du pays connaîtra un temps globalement ensoleillé, signe d’un retour progressif à la stabilité après les épisodes orageux qui ont récemment touché l’extrême Sud, notamment vers le Hoggar et le Tassili.

Dans l’ensemble, cette fin de semaine s’annonce contrastée, alternant averses orageuses au nord-est et éclaircies au sud et à l’ouest. Une atmosphère typique d’un mois d’octobre capricieux, où les transitions de saison continuent de jouer avec le climat algérien.

Traversées maritimes : report de 3 départs prévus ce week-end à cause du mauvais temps

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) a annoncé ce mercredi le report de trois traversées internationales initialement programmées pour ce week-end. En cause : les mauvaises conditions météorologiques attendues sur la Méditerranée.

Selon le communiqué de l’entreprise, la liaison Marseille — Skikda, prévue le 23 octobre, est désormais reportée au jeudi 24 octobre à 12h00. Le trajet retour Skikda — Marseille, prévu le 24 octobre, aura lieu le 25 octobre à 11h00.

De plus, la traversée Marseille — Oran, programmée pour le 25 octobre, est décalée au samedi 26 octobre à 12h00. L’ENTMV précise que ces trois traversées seront assurées à bord du navire El Djazaïr II, déjà mobilisé sur ces lignes.

L’entreprise appelle ses passagers à se renseigner régulièrement sur les mises à jour du programme des traversées et à anticiper tout changement lié aux conditions météo.