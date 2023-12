Prévisions météo en Algérie : la pluie fera-t-elle son retour ce mardi 26 décembre ?

Ces derniers jours, une période de temps clément et stable a caractérisé les prévisions météorologiques, offrant des conditions idéales pour les activités en extérieur pendant ces vacances. Cependant, une évolution climatique marquera ce mardi alors que des signes de retour de la pluie se manifestent dans certaines régions du pays. Cette variabilité météorologique prévue pour aujourd’hui suscite l’intérêt et la vigilance. Restez informés des caprices de la météo pour vous préparer face à ces variations climatiques qui pourraient influencer vos activités et vos déplacements.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune « pluie » et « orage » pour les wilayas de Béchar, El Bayadh et Béni Abbès, signalant des conditions météorologiques à surveiller attentivement dans ces régions. En outre, le bulletin météo de ce mardi 26 décembre 2023 annonce un ciel qui se présentera généralement voilé à localement couvert sur les zones sahariennes, marquant une transition météorologique notable.

Des précipitations, parfois orageuses, pourraient affecter le long de la frontière algéro-malienne, vers le Sahara central, ainsi que le Sud-Ouest du pays et le Nord Sahara. Ces prévisions pointent vers des variations météorologiques significatives dans ces régions, exigeant une vigilance accrue. Toutefois, selon Météo Algérie, les autres régions de notre grand Sud connaîtront un ciel dégagé à partiellement voilé ce mardi.

Météo Algérie : la pluie affectera-t-elle aussi le Nord du pays ?

Par ailleurs, les prévisions météorologiques pour ce 26 décembre annoncent un ciel généralement dégagé à partiellement voilé dans les régions Nord du pays, notant la formation de quelques nuages bas dans la matinée le long des côtes, principalement du côté Est. Une évolution est envisagée dès le début de l’après-midi, car le ciel se couvrira localement sur les hauts plateaux Ouest. Ces changements météorologiques pourraient s’accompagner de quelques précipitations, parfois orageuses. Cette transition dans les conditions atmosphériques, bien que localisée, souligne la variabilité du temps au niveau de ces régions.

Enfin, les températures maximales prévues aujourd’hui reflètent une diversité notable selon les régions. Sur les régions côtières, elles oscillent entre 16 et 19 °C, offrant une douceur modérée le long des côtes. Dans les zones intérieures, ces températures varieront entre 14 et 19 °C, présentant également une plage relativement confortable. En revanche, dans les régions sahariennes, des écarts thermiques plus significatifs seront au rendez-vous, avec des températures allant de 15 à 27 °C.