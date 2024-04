Prévisions météo en Algérie : la pluie fera-t-elle son retour ce mardi 23 avril ?

Pour ce mardi 23 avril 2024, les prévisions météorologiques annoncent un retour potentiel de la pluie et des orages, affectant plusieurs régions à travers le pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour les wilayas suivantes : SOUK-AHRAS, BORDJ-BOU-ARRERIDJ, BÉJAÏA, OUM-EL-BOUAGHI, TÉBESSA, TIZI-OUZOU, BATNA, SÉTIF, DJELFA, KHENCHELA, AÏN-DEFLA, MÉDÉA, BISKRA, NAÂMA, BOUMERDÈS, BOUIRA et BLIDA. Ces régions devraient faire face à d’éventuelles précipitations et orages au cours de la journée.

En plus des risques de pluie et d’orage, Météo Algérie maintient également une vigilance jaune pour des risques de “vents violents” et de “vents de sable” dans les wilayas de DJANET, ILLIZI et TAMANRASSET. Il est donc important pour les habitants de ces régions de rester à jour avec les dernières évolutions météorologiques et de prendre les précautions nécessaires pour faire face à ces conditions potentiellement dangereuses.

Bulletin météo en Algérie : temps et températures pour ce 23 avril !

Pour ce mardi 23 avril 2024, la météo nous réserve une diversité de conditions à travers le pays. En effet, le bulletin météorologique de l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce un ciel varié selon les régions. Dans l’Ouest et le Centre du pays, le ciel sera dégagé à partiellement voilé, offrant des perspectives ensoleillées aux habitants de ces régions. Cependant, dans l’Est, les prévisions de Météo Algérie signalent un ciel souvent voilé à localement nuageux sur les régions côtières, avec des averses possibles en soirée.

Sur les hauts plateaux et les Aurès, des passages nuageux ponctueront le ciel, accompagnés du développement de quelques foyers orageux en fin d’après-midi et en soirée, ce qui pourrait entraîner des averses de pluie par endroits. Quant aux régions sahariennes, un ciel généralement dégagé à partiellement voilé prévaudera aujourd’hui. Cependant, sur le Nord Bécharois, le Nord Sahara et les Oasis, le ciel deviendra de plus en plus voilé à localement nuageux à partir de la fin de la soirée, avec des possibilités de pluie par endroits.

En ce qui concerne les températures, l’ONM prévoit des maximales variant entre 17 °C et 23 °C sur les régions côtières, entre 17 °C et 26 °C sur les régions intérieures et entre 26 °C et 42 °C sur les régions sahariennes. Il est donc important pour les habitants de se préparer en conséquence, en tenant compte de ces prévisions météorologiques et de leur éventuelle évolution, et ce, avant de planifier leurs activités de la journée.