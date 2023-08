Prévisions météo en Algérie : la pluie et la canicule persisteront ce jeudi 17 août !

Alors que la canicule fait son retour au centre et à l’Est, des pluies orageuses continuent de s’abattre sur d’autres régions du pays. Entre la pluie et la canicule, c’est un temps contrasté qui marque les prévisions météo de ces derniers jours. Découvrez le bulletin de ce jeudi pour mieux préparer et planifier les activités de votre week-end !

Dans son bulletin météo de ce jeudi 17 août, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays, avec développement de quelques foyers orageux isolés sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès durant l’après-midi/soirée, pouvant engendrer quelques pluies par endroits.

De plus, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’un ciel souvent voilé couvrira les régions sahariennes de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, de la frontière algéro-malienne et le Sud du Sahara central, avec développements de cellules orageuses à partir de l’après-midi, engendrant des averses de pluie par endroits.

En outre, le bulletin météo de ce jeudi prévoit aussi un ciel dégagé à partiellement voilé, avec développement de foyers orageux isolés durant l’après-midi/soirée, de la région de Béchar vers le Nord Sahara, occasionnant quelques pluies par endroits.

BMS – Météo Algérie : la pluie et la canicule au rendez-vous ce jeudi !

Dans ce même sillage, il convient de noter que Météo Algérie a prévu un temps chaud, voire caniculaire, ce jeudi sur les régions côtières de l’Est et un temps chaud sur l’intérieur centre. D’ailleurs, un bulletin météo spécial (BMS) est en cours, plaçant en vigilance orange « canicule » les wilayas de Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Où les températures maximales oscillant entre 39 et 42 °C et des températures minimales entre 24 et 28 °C.

Concernant la pluie, l’ONM a placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Illizi, Djanet, Tamanrasset, In Guezzam, In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar. Mais aussi, les wilayas de Béchar, El Bayadh, Naama, Laghouat, Djelfa, Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Tiaret, Djelfa, M’sila, Mascara, Chlef, Ain Defla, Medea, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Béjaia, Tizi Ouzou, Boumerdes, Alger, Blida et Tipaza.

De plus, il est à rappeler que les services de Météo ont placé en vigilance orange « pluie » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset et Djanet. Avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 30 mm. Cette alerte est restée valable jusqu’à hier soir à 23h00.

Concernant les températures maximales attendues aujourd’hui, les services de l’ONM ont fait savoir qu’elles oscilleront entre 30 et 42 °C sur les régions côtières, entre 33 et 42 °C sur les régions intérieures et entre 36 et 46 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, Météo Algérie a prévu 33 °C à Oran, 34 °C à Tipaza, 37 °C à Skikda, 39 °C à Béjaia et 42 °C à El Tarf. Mais aussi, 37 °C à Tebessa, 38 °C à Médea, 39 °C à Saida, 41 °C à Guelma et à Béchar, 42 °C à Chlef et à In Salah et 43 °C à Ouargla.