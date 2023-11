Prévisions météo en Algérie du lundi 27 novembre : le beau temps reprend le dessus !

Après une semaine agitée par le retour des précipitations, une période de stabilité météorologique s’installe, prévoyant des conditions plus clémentes pour les prochains jours à travers l’ensemble du territoire national. Dans cet article, découvrez les détails météorologiques du bulletin de ce lundi 27 novembre 2023, et ce, afin de mieux appréhender les prévisions à venir et de se préparer aux éventuels caprices de la météo.

Le bulletin météo des services de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce lundi 27 novembre 2023 prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé, marquant les quatre coins du pays. Cette prévision optimiste est renforcée par l’absence d’alertes météo ou de bulletin météo spécial (BMS), annonçant une semaine clémente en perspective. Le soleil brillera donc sur l’ensemble du territoire, offrant des conditions météorologiques favorables pour cette journée et les jours à venir.

À LIRE AUSSI : Prévisions Météo en Algérie : le mois de décembre s’annonce pluvieux

Bulletin Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Concernant les températures maximales attendues ce lundi, les services de Météo Algérie ont indiqué que le thermomètre oscille entre 19 °C et 22 °C au niveau des régions côtières, tandis qu’à l’intérieur des terres, les températures s’étendent de 16 °C à 20 °C. Enfin, dans les régions sahariennes, un écart considérable se fait sentir avec des valeurs allant de 19 °C à 31 °C.

Ainsi, l’Office National de la Météorologie (ONM) a annoncé des températures variées à travers les différentes régions du pays pour ce 27 novembre. Jijel affichera 19 °C tandis que Tlemcen, Alger, Annaba et Tenes atteindront les 20 °C. À Médea et Sétif, le mercure affichera 17 ° C. Djijel s’établit à 18 °C et Guelma à 19 °C, alors que Mascara bénéficiera de 20 °C. Enfin, le bulletin de ce lundi prévoit 20 °C à Béchar, 22 °C à Ouargla et 24 °C à Djanet.