Prévisions météo en Algérie du dimanche 1er octobre : temps, températures et conditions !

Septembre tire sa révérence, laissant derrière lui un tableau météorologique des plus capricieux. Entre pluies soudaines, canicule étouffante et rafales de vent, le neuvième mois de l’année a offert une palette contrastée de conditions météorologiques à travers tout le territoire national. Alors que les jours raccourcissent et que l’automne prend doucement ses droits, c’est un mois d’octobre plein de promesses qui s’annonce. Les regards se tournent vers le ciel, avec la question brûlante : quel temps faut-il prévoir pour ce début de semaine et quelles sont les prévisions pour le mois à venir ? Dans cet article, vous découvrirez si les parapluies seront de rigueur ou si les lunettes de soleil auront encore leur place dans votre quotidien.

Ce dimanche s’annonce sous les meilleurs auspices pour l’ensemble des régions. D’après les prévisions météo de ce 1ᵉʳ octobre, un ciel dégagé et un soleil radieux illumineront nos contrées, promettant une journée des plus agréables pour tous. Ainsi, le soleil brillera en maître, et la journée rayonnante pour la quasi-totalité du territoire national.

Cependant, dans l’extrême Sud et le Sahara occidental, un ciel voilé apportera sa touche particulière au tableau. Quelques rares averses risquent d’affecter la wilaya de Tamanrasset. À Djanet, la tendance sera légèrement différente, avec des signes d’une atmosphère plus électrique, car une tendance orageuse est à l’horizon. Les parapluies resteront donc en veille dans cette partie du pays.

Alerte Météo en Algérie : la pluie sera-t-elle de nouveau au rendez-vous ce 1ᵉʳ octobre ?

D’ailleurs, il convient de noter que les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une alerte à la vigilance jaune pour « pluie » et « orage » dans cinq wilayas de notre Sud. En effet, il s’agit des wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Guezzam, Djanet et Illizi. La vigilance et la prudence restent donc de mise, notamment pour les conducteurs.

Outre les précipitations, les températures restent un élément crucial à prendre en compte. Pour ce dimanche, le mercure affichera 27 °C à Sétif, à Souk Ahras, à Oran et à El Bayadh, 28 °C à Alger, à Mostaganem et à Oum El Bouaghi, 30 °C à Saida, 31 °C à Ouled Djellal et à El Oued. De plus, la température atteindra 34 °C à Timimoun, 35 °C à Tamanrasset, 37 °C à Illizi et à Tindouf, 39 °C à In Salah et à In Guezzam et 41 °C à Bordj Badji Mokhtar.

