Prévisions météo en Algérie : ciel pluvieux ou ensoleillé, quel temps prévoir ce 3 novembre ?

En ce début de semaine, la pluie persiste dans plusieurs régions du pays, annonçant progressivement l’arrivée de la saison hivernale. Ce dimanche 3 novembre 2024, le bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM) confirme cette tendance, en plaçant plusieurs wilayas en vigilance jaune pour « pluie » et « orage ».

L’alerte de Météo Algérie concent les wilayas de Sidi Bel Abbès, Ouargla, Tissemsilt, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Touggourt, Béni Abbès, M’sila, Tiaret, Batna, Sétif, Djelfa, Tlemcen, El M’ghair, Médéa, Biskra, Saïda, Bouira, Mascara et Ouled Djellal. À celles-ci s’ajoutent les wilayas de Timimoun, Laghouat, Ghardaïa, El Meniaa, El Bayadh, Naâma et Béchar.

Face aux précipitations et aux conditions météorologiques potentiellement orageuses, la prudence est de rigueur pour les habitants de ces régions ainsi que pour les utilisateurs des routes, particulièrement en raison des risques d’intempéries. D’ailleurs, il convient aussi de noter que des vents violents affecteront aujourd’hui les wilayas de Timimoun et d’El Meniaa.

Bulletin météo en Algérie : quel temps prévoir ce dimanche 3 novembre ?

Les prévisions météo de ce dimanche 3 novembre promettent un temps globalement calme sur l’ensemble du territoire avec quelques perturbations. Sur les régions de l’Est, un ciel dégagé à partiellement voilé prédominera, bien que des passages nuageux accompagnés de pluies éparses affecteront temporairement la partie Ouest de cette zone, mais s’amélioreront en fin de soirée.

Dans les régions du Centre, des passages nuageux s’installeront, apportant des averses parfois orageuses, en particulier sur les zones intérieures et les hauts plateaux. Ces précipitations devraient s’estomper progressivement vers la soirée.

À l’Ouest, un ciel dégagé à partiellement voilé se maintiendra. Les hauts plateaux connaîtront toutefois un ciel généralement voilé à localement couvert, ponctué de pluies parfois orageuses, qui devraient se dissiper en fin de journée.

Météo Algérie : quelles météo prévoir au Sud du pays ?

Du côté des régions sahariennes, Météo Algérie prévoit un ciel voilé à localement couvert sur le Sahara central, le Nord Sahara et la région des Oasis, avec des averses occasionnelles à caractère orageux, qui diminueront au cours de l’après-midi. Sur les autres régions de notre grand Sud, un ciel dégagé à partiellement voilé dominera.

Pour les températures, le mercure oscillera entre 24 et 27 °C sur les régions côtières, entre 17 et 27 °C dans les régions intérieures et de 16 à 37 °C dans les régions sahariennes.