Prévisions météo en Algérie : ciel bleu et ensoleillé au rendez-vous ce 8 octobre !

Préparez-vous à une semaine automnale des plus captivantes ! Pour ce dimanche 8 octobre 2023, le ciel s’annonce clair et ensoleillé sur l’ensemble du territoire national, et ce, malgré une matinée plutôt fraîche. C’est l’occasion parfaite pour profiter des températures douces de la journée et de la météo de l’automne. Dans cet article, découvrez les détails des prévisions météo pour ce début de semaine pour mieux planifier vos activités !

En ce début de semaine, les régions du Nord du pays présentent un tableau météorologique diversifié, mais relativement stable. En effet, d’après les prévisions météo de ce dimanche 8 octobre 2023,un ciel partiellement voilé prédominera au-dessus des régions centrales, offrant un mélange de nuages ​​et d’éclaircies. En revanche, au niveau des régions de l’Est, un ciel serein et dégagé sera au rendez-vous, tandis qu’un ciel voilé couvrira les régions de l’Ouest.

En outre, le bulletin météo de ce dimanche indique qu’à Béjaia, Khenchela et Mostaganem la température atteindra 23 °C, offrant ainsi un climat doux et confortable. À Oum El Bouaghi et à Alger, le mercure affichera 25 °C, promettant une journée des plus agréables. Les habitants d’Oran, Djelfa et Bordj Bou Arreridj ressentiront une légère montée du mercure à 27 °C, tandis que Laghouat enregistrera 30 °C. À Biskra il fera plus chaud avec 31 °C.

La Météo en Algérie : quel temps fera-t-il dans les autres régions du pays ce 8 octobre ?

Par ailleurs, en descendant vers les régions méridionales, un ciel voilé couvrira le Nord-Ouest du Sahara ainsi que l’extrême Sud du pays. Cependant, pour les autres régions du Sud, un ciel dégagé prévaudra, avec des conditions favorables. Concernant les températures attendues aujourd’hui, Béchar, Touggourt et Timimoun connaîtront une température de 32 °C. Alors qu’à Tindouf et Adrar les températures grimperont jusqu’à 35 °C. De plus, à In Guezzam le mercure affichera 36 °C, tandis qu’à Bordj Badji Mokhtar, il atteindra 38 °C, promettant une journée des plus chaudes.

Enfin, il convient de souligner qu’aucune alerte météorologique n’a été émise par les services de l’Office National de la Météorologie (ONM). Ainsi, la journée s’annonce stable et sans perturbations majeures sur le front météo. Les conditions semblent donc favorables pour vaquer à vos occupations en toute quiétude.