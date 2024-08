Prévisions météo en Algérie : chaleur attendue dans plusieurs régions ce lundi 19 août

Alors que des épisodes pluvieux avaient marqué les prévisions météo de ces derniers jours, voilà que la chaleur estivale reprend ses droits avec le retour d’un temps chaud dans différentes régions du pays. Dans cet article, découvrez le bulletin météo en Algérie pour ce lundi 19 août 2024.

Les prévisions météorologiques pour ce lundi annoncent un retour d’un temps chaud dans diverses régions du pays, particulièrement dans le Sahara central et le Sud des Oasis, où les températures atteindront des niveaux élevés. D’après les services de Météo Algérie, la chaleur se fera également sentir au niveau des régions intérieures du Centre et de l’Ouest du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Transmission, prévention et symptômes du Mpox : les précisions de l’Institut Pasteur d’Algérie

Les températures maximales prévues pour la journée oscillent entre 30 et 37 °C sur les zones côtières, tandis que les régions intérieures enregistreront des valeurs comprises entre 31 et 41 °C. Les régions sahariennes, quant à elles, verront le mercure grimper entre 39 et 48 °C, confirmant ainsi la persistance de la chaleur dans ces zones.

Le temps en Algérie ce lundi 19 août : quelle météo prévoir ?

Sur le plan météorologique, un ciel dégagé à peu nuageux couvrira la majeure partie des régions Nord du pays. Toutefois, des passages nuageux sont prévus sur les zones côtières et intérieures de l’Est, avec un risque de pluies locales près des côtes durant l’après-midi. Ce contraste météo met en lumière la variabilité des conditions selon les régions.

🟢 À LIRE AUSSI : Un incendie déclaré à l’université de Bab Ezzouar, la DGPC fait le point

Dans le Grand Sud, le bulletin météo de ce lundi annonce un ciel généralement voilé à localement couvert sur l’extrême Sud, vers le Hoggar et le Tassili, ainsi que les régions de Tamanrasset, le Sahara central et la région de Tindouf, avec la formation de cellules orageuses isolées, pouvant donner lieu à des pluies locales durant l’après-midi.

Alerte météo en Algérie : pluies persistantes dans ces régions !

D’ailleurs, des épisodes pluvieux et orageux pourraient persister dans certaines régions du pays. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas d’In-Guezzam, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, Tindouf et Djanet.

En somme, la journée de ce lundi promet une météo contrastée, entre chaleur et pluies, selon les régions. Car même si le soleil prédomine dans certaines zones, d’autres devront faire face à des épisodes orageux localisés.