Prévisions météo en Algérie ce mardi 15 août : la journée s’annonce chaude et ensoleillée !

Ce mardi 15 août, un ciel ensoleillé marquera l’ensemble des régions avec quelques orages sur l’extrême Sud du pays. Dans son bulletin météo, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira l’ensemble des régions Nord du pays.

De plus, les prévisions météo de ce mardi prévoient un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions sahariennes, avec des développements orageux à partir de l’après-midi de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, le long de la frontière algéro-malienne et le Sud du Sahara oriental, engendrant des averses de pluie par endroits. D’ailleurs, les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tamanrasset.

Bulletin Météo Algérie : les températures prévues ce mardi !

Par ailleurs, et concernant les températures maximales attendues aujourd’hui, l’ONM a indiqué qu’elles oscilleront entre 27 et 37 °C sur les régions côtières, entre 34 et 42 °C sur les régions intérieures et entre 38 et 46 °C sur les régions sahariennes. Ce mardi, le mercure atteindra 29 °C à Tipaza, 32 °C à Skikda, à Oran et à Béjaia et 37 °C à El Tarf. En outre, Météo Algérie a prévu des températures atteignant les 38 °C à Batna et à Guelma, 39 °C à Saida, 40 °C à Bouira et 41 °C à Chlef. Mais aussi, 39 °C à El Oued et à Laghouat et 41 °C à Béchar.

Dans ce même sillage, rappelons que durant les épisodes de fortes chaleurs, il est important d’adopter les bons gestes pour préserver sa santé. Ainsi, il est essentiel de :