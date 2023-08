Prévisions météo en Algérie ce lundi 7 août : nouvelle journée ensoleillée en perspective !

Découvrez à quelle météo vous attendre pour la journée d’aujourd’hui ! Que vous ayez des projets à l’extérieur, des déplacements à planifier ou simplement curieux de savoir quel temps il fera, cet article vous fournira toutes les informations nécessaires concernant les prévisions météo de ce lundi 7 août 2023, et ce, afin de vous aider à mieux vous préparer.

Dans son bulletin météo de ce lundi, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Alors qu’au niveau des régions sahariennes, Météo Algérie a prévu un ciel souvent voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le long de la frontière algéro-malienne avec développement de cellules orageuses isolées, engendrant quelques averses de pluie à partir de la fin d’après-midi notamment sur l’extrême Sud.

En outre, les services de l’ONM ont fait savoir que les températures maximales attendues aujourd’hui atteindront entre 27 et 34 °C sur les régions côtières, entre 26 et 41 °C sur les régions intérieures et entre 40 et 48 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, le mercure atteindra 27 °C à Béjaia, 28 °C à Skikda, 30 °C à El Tarf et à Tipaza et 32 °C à Oran. De plus, Météo Algérie a indiqué que la température avoisinera les 31 °C à Guelma et à Tébessa, 35 °C à Médea, 39 °C à Naama, 40 °C à Relizane, 42 °C à El Meniaa, 45 °C à In Salah et 48 °C à Adrar.

Canicule en Algérie : persistance d’un temps chaud au Sud ce 7 août

Par ailleurs, il convient également de noter que les services de Météo Algérie ont prévu la persistance d’un temps chaud ce lundi de la frontière algérie-malienne vers le Sahara central et la région de Tindouf.

Sur son site internet, l’ONM a placé en vigilance « canicule » les wilayas de Tindouf, bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun et In Salah. Selon les mêmes services, certaines wilayas de l’extrême Sud du pays connaîtront des pluies, orages et vents de sable. En effet, l’ONM a placé en vigilance jaune « pluie », « orage » et « vent de sable » les wilayas de In Guezzam, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar.