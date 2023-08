Prévisions météo en Algérie ce lundi 28 août : une journée de Soleil et de chaleur en perspective

La météo pour la journée du lundi 28 août s’annonce sous un ciel généreusement ensoleillé sur l’ensemble du territoire algérien. Les régions nord et intérieures du pays bénéficieront d’une belle journée ensoleillée, avec des températures dépassant les 25 degrés.

Pour ces régions, le soleil sera également au rendez-vous, offrant une atmosphère chaude et ensoleillée. Cependant, quelques nuages viendront ponctuellement s’installer sur les régions sud du pays.

En ce qui concerne les températures maximales anticipées pour la journée d’aujourd’hui, l’Office National de la Météorologie (ONM) a rapporté des valeurs variantes selon les régions du pays.

| À LIRE AUSSI : Météo Algérie prévoit des vents forts dans 11 wilayas du pays

Les côtes connaîtront des températures entre 25 et 30 °C, les wilayas ns intérieures enregistreront des valeurs allant de 27 à 36 °C, tandis que les wilayas sahariennes devront affronter des pics de chaleur oscillant entre 36 et 46 °C.

Pour la journée de mardi, le thermomètre atteindra environ 36 °C à Touggourt, 30 °C à Naama, Mascara et Guelma, et grimpera jusqu’à 46 °C à Tindouf. En outre, Météo Algérie prévoit des températures montant jusqu’à 45 °C à In Salah et Adrar.