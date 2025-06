Prévisions météo en Algérie ce 23 juin : forte chaleur et orages attendus dans plusieurs régions

Alors que l’été continue de s’installer, la chaleur continue de dominer les prévisions météorologiques sur une grande partie du territoire. Mais malgré cette chaleur, plusieurs régions du sud devraient connaître un temps instable, marqué par des orages et des averses localisées. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve le temps pour la journée.

Ce lundi 23 juin, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent un temps relativement chaud, notamment sur les régions intérieures du centre-ouest, où les températures s’annoncent élevées. Cette chaleur s’étendra également le long de la bande frontalière algéro-malienne, en direction du Sahara central.

Météo Algérie : que dit le bulletin de ce lundi ?

Sur les régions côtières, le ciel restera globalement dégagé tout au long de la journée, offrant des conditions idéales pour les vacanciers en quête de fraîcheur en bord de mer. En revanche, les régions intérieures et le nord du Sahara connaîtront un ciel partiellement voilé, avec quelques passages nuageux plus denses par moments.

Dans le Grand sud, la météo s’annonce plus contrastée. Malgré un ciel souvent dégagé, des formations nuageuses s’inviteront dans l’extrême Sud du pays, avec à la clé des épisodes pluvieux et des orages isolés. À cet effet, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Tamanrasset, Djanet et Illizi.

Rencontre céleste rare ce lundi 23 juin : la Lune frôle les Pléiades à l’aube

Aujourd’hui, les passionnés d’astronomie auront droit à un spectacle céleste fascinant. Dès les premières lueurs de l’aube, aux alentours de 4h du matin (heure locale), le croissant lunaire effectuera un passage remarquable au cœur du célèbre amas d’étoiles des Pléiades, également connu sous le nom de M45.

Ce phénomène rare se déroulera à une altitude d’environ 10 degrés au-dessus de l’horizon, entre le nord-est et l’est. À cette heure-là, le ciel sera encore assez sombre pour permettre une bonne visibilité de l’événement, à condition de s’éloigner des sources de pollution lumineuse.

Visible à l’œil nu pour les plus observateurs, cette conjonction céleste devient encore plus spectaculaire lorsqu’on l’observe à travers une paire de jumelles ou un petit télescope. Le croissant lunaire, fin et délicatement éclairé par la lumière cendrée, viendra frôler les amas bleutés des Pléiades, ces étoiles jeunes et brillantes situées à approximativement 440 années-lumière de la Terre dans la constellation du Taureau.

Pour profiter pleinement de cette rencontre céleste, il suffit de lever les yeux vers l’horizon est quelques minutes avant 4h. Choisissez un endroit dégagé, loin des lumières de la ville, et laissez-vous émerveiller par ce rendez-vous silencieux entre la Lune et les Pléiades.