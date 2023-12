Prévisions météo en Algérie : alerte pluie, orage et neige pour ce dimanche 17 décembre 

La saison hivernale approche à grands pas et le froid commence déjà à se faire ressentir. Ces derniers jours ont été le théâtre d’une météo capricieuse, offrant à plusieurs régions du territoire des précipitations anticipées et même des flocons de neige. D’ailleurs, cette transition météorologique a amené l’Office National de la Météorologie (ONM) à émettre des alertes, impactant diverses localités du pays. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve le temps pour ce dimanche 17 décembre 2023.

Sur son site internet, l’ONM a émis une vigilance jaune pour plusieurs régions du pays, principalement pour des risques de pluie et d’orage. Ces prévisions concernent les wilayas de Sidi Bel Abbés, Souk Ahras, Bordj Bou Arreridj, Béjaia, Mila, Guelma, Tizi Ouzou, Mostaganem, Annaba, Sétif, Ain Témouchent, Tlemcen, Constantine, Skikda, Jijel, El Tarf, Mascara, et Oran.

De plus, les services de Météo Algérie maintiennent une vigilance jaune pour des risques de neige et de verglas dans les wilayas de Batna et de Khenchela. Ces alertes météorologiques invitent à une préparation minutieuse pour la journée. Les citoyens résidents dans ces régions sont conseillés de rester informés des mises à jour météorologiques et de prendre les précautions nécessaires pour se déplacer en toute sécurité.

En effet, ces conditions climatiques peuvent impacter les déplacements et les activités extérieures. Une adaptation des plans et des déplacements est conseillée pour éviter les désagréments liés aux intempéries. La prudence reste de mise pour tout déplacement, surtout dans les zones signalées par les alertes de l’ONM.

À LIRE AUSSI :

>> Tremblement de terre : cette wilaya secouée pour la deuxème fois ce 15 décembre

Météo Algérie : que prévoit le bulletin de ce 17 décembre ?

Par ailleurs, le panorama météorologique pour la journée annonce un ciel nuageux couvrant l’ensemble des régions Nord du pays. Des averses éparses sont à prévoir tant dans l’Ouest que dans l’Est, avec cependant quelques percées ensoleillées au Centre. Du côté des régions Sahariennes, la majeure partie du grand Sud bénéficiera d’un ciel dégagé, à l’exception de quelques nuages dans l’extrême Sud et des précipitations dispersées ainsi que des formations nuageuses dans le Nord Sahara.

Quant aux températures, le mercure sera en baisse et connaîtra des variations notables. Ainsi, ce 17 décembre 2023, les habitants pourront s’attendre à 5 °C à El Bayadh, Khenchela et Batna, 6 °C à Blida, Naama, Djelfa, Sétif et Tlemcen. Les températures afficheront 7 °C à Saida, 8 °C à Oum El Bouaghi et 9 °C à Laghouat, Souk Ahras, et Médea. Tandis qu’on enregistrera 10 °C à Sidi Bel Abbés et Bouira, 12 °C à El Meniaa, Ghardaia, El Tarf et Mostaganem. Les températures atteindront 13 °C à Relizane, Alger et M’Sila, 14 °C à Beni Abbes, 15 °C à Ouled Djellal, 16 °C à Illizi, et 22 °C à Tamanrasset.

Les averses attendues dans certaines régions nécessitent une vigilance particulière sur les routes, en raison des possibles difficultés de circulation. Les résidents doivent suivre les bulletins météo de l’ONM pour être au fait des éventuels changements dans les prévisions.