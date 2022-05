Prévisions météo en Algérie : alerte pluie et orage ce jeudi 26 mai

Depuis hier, la pluie a fait son retour et cela persistera pour ce jeudi 26 mai 2022. L’Office National de Météorologie (ONM), a émis deux bulletins météo spéciaux (BMS) de niveau 1 et 2 pluie et orage.

Ces wilayas concernées par ce BMS de niveau 2 sont : Alger, Tipaza, Béjaia, Tizi Ouzou, Sétif, Skikda, Jijel, Boumerdes, Bouira et Blida.

Et les wilayas concernées par le BMS de niveau 1 sont : Souk Ahras, Bordj Bou Arréridj, Mila, Tamanrasset, Oum el Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Djanet, Constantine, Khenchela, Ain Defla, Médéa et El Taref.

Pour les régions ouest, le ciel dégagé à peu nuageux.

Concernant les régions Centre, on notera des passages nuageux avec quelques pluies s’améliorant progressivement à partir de l’après-midi.

Pour les régions est, le ciel sera souvent nuageux avec pluies parfois sous forme d’averses orageuses.

Enfin les régions Sahariennes, de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili ciel souvent voilé à localement nuageux et sur les autres régions il sera dégagé à partiellement voilé.

Les températures pour ce jeudi 26 mai 2022

Pour ce jeudi 26 mai 2022, le mercure affichera encore une baisse, après quelques jours de canicule. Les températures maximales prévues pour cette même journée seront entre 21 et 30 degrés sur les zones côtières ; entre 19 et 29 degrés dans les régions intérieures du pays et de 28 à 44 degrés dans les wilayas du sud, précise encore la même source.