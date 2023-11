Prévisions météo en Algérie : à quel temps s’attendre ce mardi 14 novembre ?

Alors que l’automne peint le paysage de ses couleurs chaleureuses, les humeurs de la météo ne cessent de changer, entre nuages et soleil, pluie et beau temps, froid et chaleur. Ce mardi 14 novembre 2023, nos regards se lèvent vers le ciel, témoin silencieux des caprices de l’atmosphère en cette période charnière. Dans les lignes qui suivent, plongeons ensemble dans l’exploration détaillée du bulletin météo du jour, où chaque nuance du climat automnal en Algérie tisse un récit atmosphérique captivant.

Dans son bulletin météo du jour, l’Office National de la Météorologie (ONM) esquisse un tableau céleste riche en nuances, détaillant les variations climatiques qui marqueront les différentes régions de l’Algérie. Ce mardi 14 novembre 2023, un ciel partiellement voilé prévaudra sur l’ensemble des régions du Centre et de l’Ouest du pays, et ce, après la dispersion des nuages inférieurs, accompagnés de brumes locales, qui voileront les régions côtières en début de journée.

En outre, au niveau des régions de l’Est, un tout autre paysage se dessine ! Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé. C’est une invitation à apprécier la clarté du ciel dans cette partie du pays. Enfin, plongeons dans les vastes étendues sahariennes où l’ONM a tracé ses prévisions avec minutie. Un ciel partiellement voilé s’étirera au-dessus de la région de Béchar, tandis qu’un ciel généralement dégagé prévaudra sur les autres régions du grand Sud.

La météo en Algérie ce 14 novembre : quelles sont les températures du jour ?

Par ailleurs, le bulletin météo de ce mardi 14 novembre 2023 nous offre une symphonie de températures variantes, reflétant la diversité climatique qui enveloppera le pays tout au long de la journée. Pour les régions Nord du pays, le thermomètre oscillera entre 22 et 28 °C, offrant une plage de températures modérées. Ainsi, Météo Algérie prévoit des températures spécifiques pour différentes localités, telles que 22 °C à Tenes, 23 °C à Sétif, 25 °C à Jijel, à Batna et Annaba. Mais aussi, 27 °C à Alger, à Relizane et à Blida, et 28 °C à Tlemcen.

En contrastant avec les régions du Nord, les régions sahariennes s’apprêtent à accueillir des températures maximales plus élevées, oscillant entre 25 et 36 °C. Une chaleur intense se profile dans le désert, avec des prévisions de 28 °C à Djanet et Béchar, et un pic à 32 °C à In Salah.