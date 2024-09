Prévisions météo en Algérie : à quel temps s’attendre ce jeudi 26 septembre ?

Après une semaine marquée par de fortes pluies et des averses, nous nous préparons enfin à accueillir le jeudi qui nous offre un avant-goût du week-end. Pour cette journée, la météo en Algérie s’annonce globalement stable, bien que des changements puissent survenir au cours de la journée, à l’instar des pluies locales.

Selon l’Office National de la Météorologie (ONM), les hauts plateaux du Centre connaîtront des nuages bas accompagnés de brouillard en début d’après-midi. Ces conditions s’amélioreront progressivement, laissant place à un ciel dégagé à peu nuageux.

Durant l’après-midi, des développements nuageux interviendront sur les hauts plateaux et la région des Aurès. Ces formations pourraient ponctuellement apporter des averses orageuses, notamment en fin de journée.

En ce qui concerne les régions sahariennes, un ciel partiellement voilé couvrira l’extrême Sud, notamment vers le Hoggar, le Tassili et le Sahara oriental. Du côté de la bande frontalière algéro-malienne, vers la région de Tindouf, des cellules orageuses isolées pourraient se développer en fin de journée, accompagnées de pluies locales. Pour le reste des régions sahariennes, le temps restera dégagé à partiellement voilé.

Météo Algérie : quelles sont les températures maximales pour ce 26 septembre ?

En outre, les prévisions de Météo Algérie pour ce jeudi 26 septembre 2024 annoncent des températures maximales variant entre 28 et 35 °C sur les régions côtières et entre 27 et 35 °C sur les régions intérieures. Tandis que les régions sahariennes connaîtront des valeurs plus élevées, oscillant entre 31 et 44 °C.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune pour des risques de « pluies » et d’ « orages »

Malgré la stabilité relative des conditions météorologiques prévue pour cette fin de semaine, la pluie continuera d’affecter certaines régions du pays en cette fin de semaine. L’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune plusieurs wilayas, mettant en garde quant aux risques de pluies et d’orages.

Ainsi, cette alerte météo concerne les wilayas de Ouargla, El Oued, In Guezzam, Touggourt, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Salah, Tindouf, Djanet et Illizi. Il est important de rester attentif aux conditions climatiques, en particulier pour les habitants de ces régions.