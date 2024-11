Prévisions météo du week-end : pluie ou soleil, quel temps fera-t-il ce vendredi 15 novembre ?

Après une semaine marquée par des contrastes météorologiques, le week-end s’annonce sous des conditions plus agréables avec un ciel globalement clément et des températures modérées. En lisant cet article, découvrez ce que vous réserve la météo pour ce vendredi et préparez-vous en conséquence.

Dans son bulletin météo de ce vendredi 15 novembre, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit des températures maximales variant entre 21 et 30 °C sur les régions côtières. Dans les régions intérieures et les hauts plateaux, les températures maximales afficheront des valeurs comprises entre 18 et 30 °C.

Quant aux régions sahariennes, le mercure oscillera entre 21 et 35 °C. Avec cette météo clémente, le week-end promet d’être propice aux sorties et aux activités de loisirs, offrant une pause bienvenue après les variations météorologiques de la semaine.

Bulletin météo du vendredi 15 novembre : quelles sont les prévisions pour ce week-end ?

La météo de ce vendredi réserve son lot de surprises, avec des contrastes notables entre le Nord et le Sud du pays, mais aussi des alertes d’orages. D’après le bulletin de Météo Algérie, un ciel dégagé à partiellement voilé domine sur l’ensemble des régions Nord.

Cependant, des passages nuageux avec des risques de pluie, parfois accompagnés d’orages, affecteront les régions côtières de l’Est, particulièrement dans l’extrême Est. Ces précipitations devraient toutefois se dissiper au cours de l’après-midi, laissant place à un climat plus serein.

La météo du week-end en Algérie : quel temps prévoir dans les régions intérieures et sahariennes ?

Dans les régions intérieures, sur les hauts plateaux et dans les Aurès, des formations nuageuses cumuliformes apparaîtront en fin d’après-midi et en soirée. Ces nuages pourraient provoquer des orages isolés, susceptibles de générer quelques pluies, surtout dans l’Est.

D’ailleurs, il convient de noter que Météo Algérie a placé les wilayas de M’sila et de Djelfa en vigilance jaune en raison des risques d’orages attendus ce vendredi. La prudence reste donc de mise

Dans le Sud-Ouest, le Nord du Sahara et le Nord des Oasis, le ciel restera souvent voilé, avec des nuages épars. Dans les autres régions sahariennes, les conditions s’annoncent plus stables, avec un ciel globalement dégagé.